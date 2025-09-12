Almassora exhibirá 14 toros cerriles en las fiestas del Roser 2025: El cartel taurino al completo

Almassora ya tiene listo su cartel taurino para las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser con la suelta de 14 astados cerriles por el recinto de la Vila. El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha detallado los diferentes ejemplares de las principales ganaderías que se brindará a la afición desde el sábado 4 hasta el sábado 11 de octubre dentro de las celebraciones que se iniciarán el 3 de octubre y concluirán el día 12. Cerca de 80 peñas patrocinan los astados del cartel.

Los festejos taurinos arrancarán con fuerza, a las 12.00 horas, con el encierro de seis cerriles de la ganadería de Zalduendo, patrocinado por las peñas Juventud Taurina, Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell, Aficionats al Bou, Gent del Bou, El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou, El Roser, A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo. El encierro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

A las 12:30 horas, habrá encierro y desencierro con toros de la ganadería La Espuela y, a las 13:00 horas, suelta de vacas de la ganadería Hermanos Guillamón a puerta cerrada en la plaza Mayor.

El sábado por la tarde, a partir de las 18.00 horas, hora en la que siempre se soltarán los astados vespertinos, se exhibirán tres toros del encierro, que se embolarán por la noche, a las 23.30 horas. Todos los astados exhibidos por las tardes serán embolados por la noche.

La actividad taurina se retomará el lunes 6 de octubre, a las 18.00 horas, con la suelta de dos toros, uno de Montalvo y otro de Zalduendo, patrocinados por la peña Gent del Bou.

El martes 7, se exhibirán dos astados de Zalduendo de los que protagonizarán el encierro de cerriles, mientras que, el miércoles 8, los dos ejemplares del cartel corresponden a la ganadería Toros de El Torero, que estará patrocinado por El Caragol y el Trasto, y a Peñas Blancas, con el patrocinio de El Comboi.

El jueves 9, los aficionados podrán disfrutar de un ejemplar de Gerardo Ortega, que está patrocinado por las peñas El Polp, El Bocao, Gamusinos, La Jerga, La Kliba, La Kalatra, Bufa la Gamba, El Desdén, El Intento, La Stranká, La Trenká, L’Avagelio, La Jarana, El Jolgorio y La Tolka, y de otro cerril de El Pilar, patrocinado por las peñas Sant Roc, En K-Nut, El Duro, El Desfase, La Priva, La Kolva, La Trama, La Trieka, La Treba, La Falká, La Kalimba, El Demacre y La Juerga, con salidas desde la plaza Mayor.

El sábado 11 se soltará el Bou del Poble, patrocinado por el Ayuntamiento. Se trata de un toro cerril de la ganadería Gerardo Ortega. A continuación, se exhibirán dos ejemplares más. Uno de El Pilar, que está patrocinado por El Rollet, La Fuga, La Travessa, L’Emboscà, L’Artiste, La Katrava, La Kurda, El Porrat, La Maraña, La Traskà, Las Xaskà, El Vaivén, L’Estampà, La Desidia y Aficionades Taurines d’Almassora, con salida desde la plaza de la Picaora, y otro de Montalvo, que está patrocinado por las peñas Els Vint, La Brusa, La Colla, Els Casats, L’Aberració, La Galbana, L’Estocá, La Tribu, Tots Tancats, La Kalaña, L’Embolic, El Deklive, El Descaro y La Tabarra, con salida desde la plaza Mayor.

Cartel taurino de las fiestas del Roser de Almassora. / MEDITERRÁNEO

Vacas, trashumancia y encierro infantil

Las entradas de vacas serán, a las 13.00 horas, y estarán protagonizadas por ejemplares de las ganaderías: Hermanos Guillamón, Hermanos Monferrer, Hermanos Bellés, Jaime Tárrega ‘Lucas’, Hermanos Benavent, Hermanos Infantes y Hermanos Cali.

El viernes 10 habrá tarde de vacas en el recinto taurino y por la noche, a las 01:00 horas, vacas enfundadas de la ganadería Alba Atenea con diferentes pruebas en las que la diversión está asegurada. Este acto está patrocinado por la A.C.T. Santa Quitèria.

El jueves 9 de octubre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la trashumancia urbana de ganado mestizo que transcurrirá por la calle San Vicente, con el patrocinio de la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora.

Además, los más pequeños podrán disfrutar el sábado 11, después de los toros, de la entrada infantil de carretones en el recinto taurino, patrocinada por la Junta Local de Fiestas.