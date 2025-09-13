Colores solidarios y una multitudinaria cena vecinal en el tramo final de fiestas de Vila-real

Un total de 2.300. Esta es la cifra de personas que anoche disfrutaron del Macrosopar de Veïns i Veïnes que se organiza desde la Junta de Festes y la Concejalía de Participación Ciudadana en cada uno de los festejos patronales de Vila-real, en colaboración con las organizaciones vecinales de la ciudad.

Consulta aquí el programa de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025 Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025

El parque de la Mayorazga de Vila-real fue de nuevo el espacio que acogió este multitudinario encuentro ciudadano, que viene convocándose desde hace ya 13 años y es toda una institución en las celebraciones patronales, tanto en las de Sant Pasqual como en las de la Mare de Déu de Gràcia.

La reina y las damas de las fiestas no faltaron a la cita con el Macrosopar de Veïns i Veïnes. / Mediterráneo

Integrantes de una docena de entidades vecinales se congregaron en este amplio recinto público para cenar, eso sí a modo de pa i porta, aunque la organización dispuso sobre la mesa la bebida i el popular porrat. El buen ambiente destacó en un acontecimiento festivo que, de nuevo, logró unir en un solo lugar a todos los barrios de la ciudad de Vila-real.

Como viene siendo habitual, no faltó la actuación del grupo de baile de la AAVV del Barrio del Hospital, así como, posteriormente la música de la Into Orquestra.

En la cita festiva no faltó la presencia de las autoridades y de la reina de las fiestas, Nadia Alba, y las damas de su corte. La concejala de Fiestas y Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, agradeció la implicación de las organizaciones vecinales, «porque sin ellas este evento no sería una realidad».

Holi Colors solidario

Como es lógico, no fue el único acto festivo a destacar en la jornada de ayer viernes. Y es que unas 400 personas pasearon colores y alegría por las calles de la ciudad, en el marco de una nueva edición de la Holi Colors que organiza la asociación Conquistando Escalones y, al frente de la misma, su presidente Abrahán Guirao. Los participantes se concentraron en la plaza Major y, desde allí, recorrieron los viales Ramón y Cajal, La Murà, Pius XII, Furs de València. Constitució, Pare Lluís Maria Llop y Passeig de l’Estació para concluir la marcha de nuevo en la céntrica ágora.

Y es que la solidaridad no falta entre los vila-realenses y si a ello se suma la diversión, la mezcla es explosiva y liberadora, máxime teniendo en cuenta que la recaudación se destina a seguir sumando fondos para continuar la investigación médica contra la distrofia muscular de cinturas 1F-D2 y su relación con la inmunidad al VIH de quienes la padecen.