Excelente y de manual, así ha sido la penúltima Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Una Entrada de 10, excelente y de manual, ha sido la protagonizada este sábado por los caballistas que, a pesar de haber recogido a la manada de Germán Vidal algo estirada en la plaza de los Mesones, han sabido reagrupar a los astados formando una unión maravillosa de toros y caballos y mostrando la excelencia del espectáculo declarado de interés turístico internacional en el 2005.

Los diez caballistas que han acompañado a las reses en la penúltima de las carreras de esta edición del 2025, que ha tenido una duración de 52 segundos, han sido Ramón Ardit Picó, Ramón Ardit Punter, Alfonso Alandí Pertegaz, Alfonso Alandí Zarzoso, Nerea Alandí Zarzoso, María Zarzoso Fleta, Fernando Zarzoso Gómez, Juan Antonio Calpe Cazorla, Luis Aparicio Morelló y Daniel Palomar Garnes.

En este sexto día, la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal, han estado acompañados en el palco por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el conseller de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, Miguel Barrachina Ros; el diputado nacional Óscar Clavell López; la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez Martín, el diputado autonómico Luis Martínez y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián Aguilar.

Amplia representación

Asimismo, también ha sido testigo de este festejo una amplia representación de los socialistas castellonenses, encabezados por el alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Samuel Falomir, quien ha compartido mesa y mantel en el tradicional almuerzo con los integrantes de la agrupación local de Segorbe. Falomir ha aprovechado cu presencia en la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe para poner en valor "el papel de las tradiciones festivas como factor de unión entre pueblos y como revulsivo económico y social para nuestras localidades”, al tiempo que ha subrayado la necesidad de “protegerlas y respetarlas”.

Por otra parte, también este sábado se celebra la quinta jornada del relevante concurso de ganaderías Ciudad de Segorbe en su 15ª edición. La ganadería que participa en la tarde y noche en la muestra es la de La Espuela, de l'Alcora.