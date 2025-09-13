Vilafamés recrea el medievo y sus órdenes militares este fin de semana

La localidad de Vilafamés acoge este sábado y domingo la primera edición del Encuentro Internacional de Órdenes Militares Medievales, una iniciativa singular que transformará el castillo y las calles del núcleo antiguo en un escenario histórico con recreaciones, visitas guiadas, talleres y conferencias.

A lo largo de estos dos días, vecinos y visitantes tendrán ocasión de conocer de cerca el legado de los templarios, hospitalarios, la Orden de Montesa y la Orden de Calatrava, a través de demostraciones de vida cotidiana, rituales, armamento y curiosas escenas de campamento. Más de 30 recreadores históricos harán revivir las órdenes militares con rigor y pasión.

Vinculación histórica

Vilafamés tiene una vinculación directa con esta historia, ya que el pueblo perteneció primero a la Orden del Hospital y, a partir del siglo XIV, a la Orden de Montesa, que asumió los bienes hospitalarios en el antiguo Reino de Valencia. Una herencia que se refleja en el patrimonio local y en la memoria histórica del municipio.

Programa de actividades del Encuentro Internacional de Órdenes Militares Medievales de Vilafamés. / Mediterráneo

«Es una manera de dar vida a nuestro patrimonio y hacer que la gente lo viva en primera persona. Vilafamés tiene una historia potente, y queremos que se conozca y se valore»!, explica el concejal de Cultura y Turismo, Raül Forcadell.

Amplio programa

El programa incluye conferencias con reconocidos especialistas, visitas guiadas, talleres infantiles y una conclusión medieval de la cita en la plaza de la Iglesia. Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para todos los públicos. «El encuentro no es solo para los amantes de la historia, sino para cualquier persona que quiera disfrutar de un fin de semana diferente, con cultura, ambiente y autenticidad», añade Forcadell.