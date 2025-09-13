Vilafamés recrea el medievo y sus órdenes militares este fin de semana
Hay programados diferentes actos, como exhibiciones, charlas, talleres y visitas guiadas por la historia local
La localidad de Vilafamés acoge este sábado y domingo la primera edición del Encuentro Internacional de Órdenes Militares Medievales, una iniciativa singular que transformará el castillo y las calles del núcleo antiguo en un escenario histórico con recreaciones, visitas guiadas, talleres y conferencias.
A lo largo de estos dos días, vecinos y visitantes tendrán ocasión de conocer de cerca el legado de los templarios, hospitalarios, la Orden de Montesa y la Orden de Calatrava, a través de demostraciones de vida cotidiana, rituales, armamento y curiosas escenas de campamento. Más de 30 recreadores históricos harán revivir las órdenes militares con rigor y pasión.
Vinculación histórica
Vilafamés tiene una vinculación directa con esta historia, ya que el pueblo perteneció primero a la Orden del Hospital y, a partir del siglo XIV, a la Orden de Montesa, que asumió los bienes hospitalarios en el antiguo Reino de Valencia. Una herencia que se refleja en el patrimonio local y en la memoria histórica del municipio.
«Es una manera de dar vida a nuestro patrimonio y hacer que la gente lo viva en primera persona. Vilafamés tiene una historia potente, y queremos que se conozca y se valore»!, explica el concejal de Cultura y Turismo, Raül Forcadell.
Amplio programa
El programa incluye conferencias con reconocidos especialistas, visitas guiadas, talleres infantiles y una conclusión medieval de la cita en la plaza de la Iglesia. Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para todos los públicos. «El encuentro no es solo para los amantes de la historia, sino para cualquier persona que quiera disfrutar de un fin de semana diferente, con cultura, ambiente y autenticidad», añade Forcadell.
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador delante de los turistas
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
- Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil