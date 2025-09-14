Las fiestas de la Sagrada Familia de la Vall presentan a los toros que exhibirán este año: un cartel memorable

Desde hace varios meses, las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó han ido ofreciendo detalles de cuál será el cartel taurino de su programación de este año, y cuando falta menos de un mes para que la inauguren, han presentado a los animales que saldrán a su recinto entre los días 11 y 15 de octubre.

Será un cartel sin precedentes por varios motivos. El principal, como ya avanzó Mediterráneo el pasado mes de mayo, es que van a organizar el primer encierro de cerriles de su historia. Será el día 11 a las 11.00 horas. Como explicaron desde la comisión taurina en ese momento, no se conmemora ningún hecho significativo, simplimente, «tuvimos la oportunidad» y no quisieron desaprovecharla.

La otra singularidad es que el grueso de su programación de bous al carrer en esta ocasión estará protagonizado por los seis toros de Victoriano del Río que correrán el encierro, para lo que han contado con la colaboración de la peña El Quinto, que patrocina uno de los seis, el que se exhibirá el día 15 de octubre a las 18.00 horas.

Antes se verán otros cuatro ejemplares de la misma ganadería, el mismo día 11. Al primero, Alcalde, lo soltarán tras el encierro, a las 12.00 horas. Cantaor ha sido elegido como Bou de Sant Josep (tradicionalmente el primero de las patronales, aunque este año será una excepción), al que le seguirá Misigato. Ya por la noche, a las 23.00 horas, embolarán a Disparate.

El segundo día de bous será el miércoles 15, que comenzará con el de Victoriano del Río patrocinado por la peña El Quinto y la embolada del mismo hierro con la colaboración de la Colla Sant Josep. Y así, se completará el sexteto.

A la afición le quedarán por ver dos toros más, el último domingo de las patronales. Como se ha convertido en costumbre hace algunos años, los dos se exhibirán por la mañana. El primero, adquirido por la peña El Búnker, es 'Planetario', de Victorino Martín. El segundo, Mariposito, un Fraile de Valdefresno de la peña Paga i Calla.