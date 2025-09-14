Nules inicia los preparativos para acoger una nueva edición de su Fira: Inauguran el día 18

Aunque falta una semana para la celebración del evento, en Nules ya se aprecian los movimientos de la que, cada año, se convierte en una de las citas comerciales y sociales más importantes del municipio: la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola, en su 78ª edición.

Quienes estos días están anunciando con su trabajo que la inauguración está cada vez más cerca, son los operarios de la brigada municipal que, año tras año, se encargan de preparar los elementos indispensables para la celebración, aunque después pasan desapercibidos: los arcos de entrada, la iluminación, los bloques de hormigón que aseguran el perímetro del recinto ferial... todo está distribuido entre las avenidas Constitución, Valencia y Diagonal, los ejes centrales del trazado habitual.

A lo largo de los próximos días, mientras el barrio de Sant Xotxim celebra sus fiestas, la fira irá tomando forma con una composición que seguirá el esquema de los últimos años: la avenida principal, a la que se accede por el arco en el cruce de la avenida Constitución con la calle Padre Tomás Lucas, estará ocupada por el sector agrícola: empresas de maquinaria y utensilios, vehículos, cooperativas, viveros y asociaciones. Entre estas espacios, cabe destacar la carpa reservada al Racó del Llaurador, donde se ofrecerá información y se realizarán charlas de interés para el público en general y los profesionales del sector.

El comercio local volverá a estar presente en la Fira de Nules, en la avenida Diagonal. / MÒNICA MIRA

En la calle Santa Ana volverán a encontrarse los clubes deportivos y asociaciones locales, que no solo darán a conocer su actividad, también organizarán diferentes actividades, como viene siendo costumbre, para implicar a sus integrantes y atraer a nuevos seguidores. Y en la avenida Diagonal, el comercio local tendrá un protagonismo especial, también con una programación específica.

El Racó Gastronòmic, impulsado por Rabitas Gastronomia, es otro de los espacios fijos con propuestas de interés para los visitantes, al que se suma un clásico de la feria, las atracciones, instaladas en la avenida Valencia.

El concurso de Gossos de Rabera regresa a la programación de la Fira de Nules. / MÒNICA MIRA

Para dar forma a la parte del programa vingulada con la ganadería, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Associació Cavalls de Nules, que facilitará la exhibición de diferentes especies de animales de granja en un total de 20 corrales. Y avalado por el éxito de las dos últimas ediciones, volverá a organizarse el Concurs de Gossos de Rabera.