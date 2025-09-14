Segorbe cierra el ciclo de Entrada de Toros y Caballos con una carrera que roza la perfección

Los caballistas de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe han demostrado este domingo valor y maestría un día más al guiar los seis toros y el manso de Germán Vidal hasta la plaza de la Cueva Santa, protagonizando una veloz carrera de 51 segundos que ha cerrado una semana excelente, haciendo gala del 20 aniversario de la internacionalidad del evento único de la ciudad.

Los once caballistas que han acompañado a las reses en esta jornada han sido: Ramón Ardit Picó, Ramón Ardit Punter, Juan Antonio Calpe Cazorla, Luis Aparicio Morelló, Daniel Palomar Garnes, Andrés Berbís Fajardo, Iván Barroso García, Patxi Guerrero Plasencia, Nerea Alandí Zarzoso, Alfonso Alandí Pertegaz y Alfonso Alandí Zarzoso.

En este séptimo día, la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y la corporación municipal, han estado acompañados en el palco por el conseller de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, Miguel Barrachina; la senadora Amparo Marco; la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá y la directora general de Igualdad e Instituto de Mujeres, Davinia Bono.

Uno de los momentos más emotivos de esta última Entrada del 2025 ha sido cuando en el tradicional paseillo de los caballistas al finalizar la misma, vecinos y visitantes han brindado un aplauso especial de agradecimiento a Ramón Ardit, quien ha protagonizado su última carrera de toros y caballos después de 50 años formando parte de esta fiesta segorbina.

Excelencia de la fiesta

La alcaldesa Climent ha señalado, en declaraciones a Mediterráneo, que "la excelencia de nuestra fiesta se ha demostrado un año más con siete días de festejos impecables, lo que se traduce en un aumento muy elevado en la afluencia de visitantes y, como no, en una organización e implicación absoluta en la seguridad por parte del Ayuntamiento y de los agentes implicados en la misma".

Asimismo, la munícipe hace hincapié en que "la experiencia de nuestros caballistas, a los que estamos sumamente agradecidos, nos ha demostrado que podemos estar tranquilos de que todo sale bien en nuestro evento estrella, la Entrada de Toros y Caballos. La imagen de nuestras entradas ha sido preciosa". Y añade: "En Segorbe estamos muy orgullosos de los caballistas y de la Entrada, porque ante todo hay respeto y admiración hacia el animal".