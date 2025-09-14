Vila-real luce sus ‘gegants’ Marigracieta y Pasqualet por las calles de la ciudad

Cerca de 30 actividades distintas conformaron ayer la programación de la penúltima jornada de las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia. Fueron actividades de lo más variado, pero de entre todas ellas, una brilló con luz propia, como es la iniciativa Gegants de Festa, que ha cumplido cinco ediciones de la mano de la Colla Gegantera de Vila-real.

A las 20.30 horas arrancó esta cita desde la plaza de la Vila y, desde allí, recorrieron buenas parte de las calles peatonales del centro de la ciudad. Fue un acto en el que no faltó la presencia de la reina del 2025, Nadia Alba, y de las damas de su corte de honor; así como tampoco quisieron perdérse este evento, entre otros, el alcalde, José Benlloch, y la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca.

Consulta aquí la programación de la Mare de Déu de Gràcia 2025:

Allí mismo, en la plaza de la Vila, los gegants Marigracieta y Pasqualet comenzaron a bailar y a ellos se sumaron las representantes festivas y todos los ciudadanos que quisieron, pues esta es un acontecimiento abierto a todos los colectivos, sin distinguir edades.

La charanga Reality Show fue la encargada de poner la música a un festejo con el que la Colla Gegantera de Vila-real saca a la calle a los gigantes de la ciudad para impulsar su conocimiento entre el vecindario y promocionar uno de los elementos patrimoniales de la cultura vila-realense.

«Gegants de Festa nace de la idea de querer acercar a los gigantes a todos los vecinos y visitantes, para que vean que estas figuras son capaces también de bailar al son de la música de charanga», indican desde el ente organizador.

Tardeos y más

Además, durante la jornada del sábado tampoco faltaron varios tardeos en peñas como Capçots, Els Xopos, Xarxaua o L’Esquella. Y es que los colectivos festeros apuraron ayer y anoche las últimas horas de los festejos patronales, antes de ponerles fin, hoy domingo con el traslado de la Mare de Déu de Gràcia a su ermita.