Almassora se llena de arte: 12 actividades para toda la familia

Almassora se prepara para un fin de semana lleno de cultura, música y arte con la segunda edición del ciclo Viu la Vila 2025, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre. Este evento transformará el corazón de la ciudad en un espacio vivo de arte, danza, circo y música, ofreciendo 12 actividades gratuitas para todos los públicos.

El acto central del festival será la Gala Almassora Cultural 2025, que se celebrará el sábado 20 a las 22.30 horas en la plaza Mayor, donde se reconocerá a personas y colectivos que han destacado en la promoción cultural de la localidad. Entre los premiados se encuentran:

Premio Individual: la guitarrista Ana María Archilés , reconocida por su talento internacional y su labor como profesora en el Conservatorio Mestre Tárrega de Castelló.

la guitarrista , reconocida por su talento internacional y su labor como profesora en el Conservatorio Mestre Tárrega de Castelló. Premio Colectivo: la compañía CIA Visitants , especializada en teatro callejero y nuevas formas escénicas desde 1989.

la compañía , especializada en teatro callejero y nuevas formas escénicas desde 1989. Premio Cultura Tradicional: la Colla de Dolçaina i Tabal Les Goles , que celebra su 25º aniversario acercando la música popular a niños y jóvenes.

la , que celebra su 25º aniversario acercando la música popular a niños y jóvenes. Premio Proyección Cultural: el músico local Roberto Comins (Mawot) , finalista del Benidorm Fest con su tema Raggio Di Sole.

el músico local , finalista del Benidorm Fest con su tema Raggio Di Sole. Premio Ànima Cultural: el profesor Rodrigo Julià , por su dedicación y compromiso con la enseñanza musical.

el profesor , por su dedicación y compromiso con la enseñanza musical. Mención de honor: el pintor Enrique Agut, fallecido en abril, cuya obra destacó por su representación de los paisajes y la gente de Almassora.

La escultura que recibirán los premiados recrea un fragmento de vasija hallada en el yacimiento arqueológico Torrelló del Boverot, símbolo de la historia cultural de la ciudad y testigo de civilizaciones que habitaron la zona hace más de dos mil años.

El galardón que recibirán los premiados es una escultura que recrea un fragmento de una vasija donde se pueden ver un flautista y un danzante, que se encuentra en el Museo Municipal y fue hallada en el yacimiento arqueológico del Torrelló del Boverot. / MEDITERRÁNEO

Programación de Viu la Vila 2025

Viernes 19 de septiembre

20:00 h • Pasacalle inaugural a cargo de Tambors de Passió .

. Plaza de la Iglesia: actuaciones de bailes tradicionales por la Associació Cultural El Torrelló .

. Plaza Mayor: entrega de los Premios Literarios Vila d’Almassora , amenizada por Free Bolero .

, amenizada por . Noche de música en Plaza Mayor:

22:00 h • Concierto DJ Lost Keys .

. 22:40 h • Actuación de Roberto Comins (Mawot) con Raggio Di Sole.

Sábado 20 de septiembre

18:00 h • Recorrido artístico por la Vila con baile y danza.

19:00 h • Concierto de Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles en Plaza de la Iglesia.

en Plaza de la Iglesia. Función de circo “Ara” de la Compañía Andrea Rios, fusionando teatro, danza y acrobacia aérea.

de la Compañía Andrea Rios, fusionando teatro, danza y acrobacia aérea. 22:30 h • Gala Almassora Cultural 2025 en Plaza Mayor.

Domingo 21 de septiembre

Mañana • Urban Sketchers : dibujo rápido en distintos espacios de la Vila, dentro de la exposición itinerante Dibujamos Provincia.

: dibujo rápido en distintos espacios de la Vila, dentro de la exposición itinerante Dibujamos Provincia. 11:00 h • Museo Municipal: taller en familia Descubre Almassora.

11:30 h • Plaza Mayor: espectáculo de títeres Clemembella a cargo de La Inestable Cía.

a cargo de La Inestable Cía. A continuación, Xip Xap Animació con Transhumància: pastores, cabras y perro interactúan con el público.

con Transhumància: pastores, cabras y perro interactúan con el público. 19:00 h • Tributo a Frank Sinatra con Babalú Swing Band, banda valenciana de jazz liderada por Juanjo Navarro.

Viu la Vila 2025 es una oportunidad única para disfrutar de la cultura en vivo en Almassora, con propuestas inclusivas y gratuitas que acercan la música, el arte y el espectáculo a toda la familia. Desde conciertos y danza hasta talleres infantiles y circo contemporáneo, el festival promete convertir la ciudad en un referente cultural en la provincia de Castellón.