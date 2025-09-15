Miura, Cebada Gago y Adolfo Martín: los toros más destacados que exhibirá Onda en su Fira

El Ayuntamiento de Onda ha presentado este lunes el cartel taurino de la Fira 2025 en un acto celebrado en la Casa de la Cultura, que ha reunido a peñas, asociaciones, aficionados, corte de honor, Junta de Festes y autoridades locales.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha desvelado los astados que protagonizarán la programación, entre los que destacan el Bou de la Fira ‘Lunares’, Nº18, G-0, de la legendaria ganadería sevillana Miura, y ‘Chivato’, Nº38, G-0, de Torrestrella.

Foto de familia del cartel de toros que patrocinará el Ayuntamiento para la Fira. / Mediterráneo

Durante la presentación también se han anunciado los toros que integrarán los encierros. El jueves 23 se correrán seis ejemplares de la ganadería Cebada Gago: Caminante (Nº3, G-9), Alencuentro (Nº57, G-1), Galopero (Nº59, G-1), Liante (Nº82, G-1), Aplicado (Nº84, G-1) y Bramador (Nº60, G-1).

El sábado 25 será el turno de los astados de Adolfo Martín: Bordador (Nº9, G-0), Manchonero (Nº48, G-1), Vanidoso (Nº86, G-9), Aviador (Nº87, G-1), Pecador (Nº87, G-9) y Manchonero (Nº96, G-1).

Los toros que patrocinará el Ayuntamiento de Onda para la Fira. / Mediterráneo

Faltan los toros de las peñas

A esta programación hay que sumar los toros patrocinados por peñas y asociaciones locales, que completarán el cartel de la Fira. Entre ellos, el encierro que patrocinará el viernes 24 la peña Guarismo 2.

En su intervención, Puig ha señalado: “Onda vuelve a situarse como referente en el mundo del bou al carrer. Apostamos por ganaderías de prestigio y por una programación taurina completa, segura y a la altura de lo que merece Onda”.

Seguridad reforzada

Junto a la calidad de los astados, el Ayuntamiento continúa reforzando las medidas de seguridad. Este año se ha mejorado la protección de barreras en puntos sensibles del recorrido, como la entrada a la calle Safona.

Por su parte, la Policía Local ha preparado, como cada año, un dispositivo especial que se activará durante los encierros y toros cerriles, así como la disposición de puntos de asistencia sanitaria a lo largo del itinerario.

Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La presentación del cartel llega pocos días después de que la Generalitat Valenciana haya concedido a la Fira d’Onda la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un título que refuerza el valor patrimonial, cultural y turístico de la celebración más emblemática de la ciudad.