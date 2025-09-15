Peñíscola despide las fiestas con confeti y pirotecnia

Peñíscola puso ayer punto y final a las fiestas patronales de 2025 en honor a la Virgen de Ermitana, tras ocho días de intensa programación que han combinado tradición, cultura, música y actividades para todas las edades. La Ciudad en el Mar despidió los festejos con un pasacalle, animación infantil y un espectáculo de fuegos artificiales en la playa Norte, que iluminó el cielo y congregó a numerosos vecinos y visitantes.

El concejal de Fiestas, Ramón Simó, explicó que "han sido unas Fiestas Patronales muy intensas, con más de un centenar de actos en solo una semana, y en las que hemos logrado un equilibrio entre los actos tradicionales más emocionantes y las propuestas lúdicas, culturales y deportivas". Destacó además que se ha logrado superar la previsión meteorológica adversa que amenazaba algunos eventos durante los primeros días, sin que afectara al desarrollo de la programación.

El espectáculo de fuegos artificiales en la playa Norte iluminó el cielo. / Alba Boix

Clausura de los festejos

La jornada de clausura arrancó con la tradicional Misa del Pescador y el primer concierto del XLI Ciclo de Música Clásica Ciudad de Peñíscola. Por la tarde, los más pequeños participaron en la esperada batalla de confeti, con hinchables, juegos, animación infantil y actividades que atrajeron a decenas de niños y familias. La programación incluyó además toros en la plaza por la mañana y por la tarde, así como el concurso de pesca organizado por el Club Torre Badum, que reunió a aficionados locales y visitantes.

El broche de oro se vivió con el pasacalle de la reina de las fiestas y su corte de honor, acompañados por la asociación musical Virgen de la Ermitana. La comitiva recorrió la avenida España hasta la playa Norte, donde la Coral Polifónica de Peñíscola y la banda interpretaron el himno de la Comunitat Valenciana antes del encendido de los fuegos artificiales, un espectáculo muy aplaudido por el público.

Impacto turístico y agradecimientos

El edil también quiso resaltar que las fiestas contribuyen a mantener la actividad turística más allá del verano, con una ocupación hotelera superior al 80%. Agradeció la participación de asociaciones, peñas, comisiones de fiestas y taurina, así como la colaboración del nuevo párroco, mosén Emilio, en los actos religiosos. Valoró igualmente la implicación de la reina y su corte de Honor, junto a sus familias, en el desarrollo de todas las actividades.