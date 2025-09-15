Vila-real retorna a la ‘moreneta’ a su ermita y pone fin a 10 días de fiestas

La imagen de la Mare de Déu de Gràcia ya está en su ermita del Termet. Su regreso en la tarde de ayer puso punto final a su estancia temporal en la iglesia arciprestal y, a su vez, a 10 intensos días de fiestas en su honor, en los que se han desarrollado más de 200 actos, tanto organizados por la Junta de Festes y diferentes concejalías como los preparados por colectivos festivos encabezados por una activa Comissió de Penyes.

Numerosos ciudadanos, encabezados por una comitiva municipal liderada por el alcalde, José Benlloch, y la reina del 2025, Nadia Alba, acompañaron a la imagen de la particular moreneta vila-realense desde el primer templo local hasta el ermitorio del Termet, en el que permanecerá hasta las próximas celebraciones patronales en su honor, que se desarrollarán del 4 al 13 de septiembre del 2026.

Más actividades

Durante la jornada de ayer domingo, la última de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, hubo más actividades, entre las que destacaron la 25ª edición de la concentración de Seat 600 y vehículos clásicos o la actuación de Falete, que incluyó la pionera traducción de sus letras al lenguaje de signos y que llenó la plaza Major. La traca, el pasacalle y el castillo de fuegos artificiales cerraron los festejos.