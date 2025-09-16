Soledad, juventud y silencio se convierten en arte en el interior de Castellón

Varios municipios del interior de Castellón participan en la quinta edición del programa AVAN, una red de residencias artísticas que acerca prácticas contemporáneas a entornos rurales. Del 18 al 21 de septiembre, vecinos y artistas trabajan juntos en torno a temas como la soledad, la juventud, la ternura o el silencio, transformando emociones y malestares cotidianos en proyectos culturales que reflejan la vida en los pueblos de manera profunda y participativa.

Los malestares del mundo rural no siempre tienen que ver con la falta de servicios. A menudo son más sutiles: la soledad, el cansancio, los conflictos entre generaciones o la desconexión simbólica. Muchas veces quedan invisibles bajo un relato oficial que habla de conservación y patrimonio, sin atender a la complejidad emocional de las comunidades. Reconocerlos abre la posibilidad de transformarlos colectivamente y generar un diálogo entre vecinos y artistas.

Con esa idea ha arrancado AVAN, que en esta quinta edición cuenta con la participación de Viver, GeldoVilanova d’Alcolea, Càlig y Vilafranca, donde seis artistas trabajan directamente con los vecinos en proyectos que se presentarán el 18 de septiembre en la Universitat Jaume I y en una ruta por las intervenciones en los municipios.

El comisario Rafa Tormo subraya que “es un orgullo mantener el apoyo a proyectos tan específicos, donde la práctica contemporánea es el motor, en un momento en el que muchas propuestas culturales siguen la lógica de la festivalización”. El encuentro colectivo se celebrará del 18 al 21 de septiembre, e incluye una conversación en la UJI con el poeta y ensayista Antonio Méndez Rubio, la jornada In Itinere sobre proyectos culturales en el ámbito rural, y una ruta por los pueblos para conocer las intervenciones in situ.

Exposición de la artista Laura Marte

Dentro del contexto de la residencia, producción y exposición AVAN en Viver, la artista Laura Marte ha mantenido entrevistas con diferentes personas y colectivos del municipio para explorar los malestares que atraviesan la vida cotidiana. Como hilo conductor, Marte ha recurrido a dos palabras muy características de la localidad: Rocha y Lácova, términos ligados a la idea de cuesta, de aquello que hay que atravesar y que supone una gran dificultad.

A partir de este simbolismo, Marte ha vinculado los malestares compartidos en sus conversaciones con la comunidad, trasladándolos al terreno de la creación artística. El resultado es “Futur aturat”, una exposición elaborada con materiales reutilizados, instalación, arte sonoro y recursos gráficos, planteada desde una perspectiva de género, que subraya cómo las dificultades del entorno se entrelazan con las de las personas que lo habitan. La inauguración tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 19:30 h en el Espacio Cultural El Convento de Viver, y podrá visitarse hasta finales de noviembre.

Agenda completa

Viernes 18 de septiembre

19:30 h • Inauguración de “Futur aturat” en Espacio Cultural El Convento de Viver.

en Espacio Cultural El Convento de Viver. Conversación en la Universitat Jaume I con Antonio Méndez Rubio.

Sábado 19 de septiembre

Jornada In Itinere : presentación y debate sobre proyectos culturales en entornos rurales.

: presentación y debate sobre proyectos culturales en entornos rurales. Ruta por los pueblos participantes para conocer las intervenciones artísticas in situ.

Domingo 20 de septiembre

Continuación de la ruta artística y actividades de acercamiento entre artistas y vecinos.

Lunes 21 de septiembre

Clausura de la residencia y reflexión colectiva sobre los proyectos realizados.

Con esta quinta edición, AVAN se consolida como una red que pone el arte contemporáneo al servicio de la vida cotidiana y abre nuevos espacios de reflexión en el mundo rural. La iniciativa no solo visibiliza emociones como la soledad o la desconexión entre generaciones, sino que también fortalece la participación comunitaria y ofrece un modelo de proyecto cultural sostenible y profundamente conectado con la identidad de los pueblos.