Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos

Las Fiestas de Benicàssim 2025 se celebran del 19 al 28 de septiembre en honor a Santo Tomás de Villanueva, con una programación repleta de actos: conciertos, pasacalles, toros, actividades infantiles, gastronomía y tradiciones.

Consulta aquí la programación completa, día por día.

📅 Viernes 19 de septiembre

12:00 Tradicional volteo de campanas para dar inicio a las fiestas.

17:00 Apertura del recinto ferial de Benicàssim.

17:00 Exposición "Visió perifèrica" de Antonio Guerra. CC Melchor Zapata.

17:00 Exposición "Ressons de Benicàssim" de Kmy Ros. Sala Escena.

17:30 Apertura de la feria de atracciones (Av. Juan Carlos I).

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto" de Dis Berlin. Villa Elisa.

19:00 Torneo de dardos (mayores de 18 años). Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

20:00 Concentración de autoridades, reinas, festeros y música tradicional en la plaza de Les Corts Valencianes.

20:30 Partido de fútbol (A.C.D. Benicense vs C.D. Drac de Castellón). Campo Municipal Torre San Vicente.

20:30 Pasacalle hasta el recinto ferial.

21:00 Acto solemne de proclamación de reinas, festeros y festeras en la carpa de fiestas.

00:00 Orquesta Bella Donna en el recinto ferial.

Orquesta Bella Donna en el recinto ferial. 01:30 Inauguración de la carpa joven con DJ Raúl Camacho.

📅 Sábado 20 de septiembre

08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis en la playa Torre San Vicente.

10:00 Torneo Star Wars Unlimited. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

11:00 Exposición "Visió perifèrica" de Antonio Guerra. CC Melchor Zapata.

11:00 Apertura del recinto ferial.

11:00 Exhibición de la Unidad Canina y homenaje a Nilo. Carpa de fiestas.

11:30 Pasacalle de peñas con la charanga Banana Boom.

12:30 Homenaje de la Asociación de Jubilados y Pensionistas "La Garrofera".

14:00 Comida monumental de hermandad de peñas en el recinto ferial.

17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.

17:30 Grand Prix taurino con la ganadería "La Espuela".

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto" de Dis Berlin.

19:30 Actuación de Big Rock Experience.

20:00 Concurso de pesca en la playa Heliópolis.

00:00 Orquesta Valparaíso en el recinto ferial.

Orquesta Valparaíso en el recinto ferial. 01:30 Fiesta joven Glitter Party con DJs Joel Tomás y Adri Bass.

📅 Domingo 21 de septiembre

08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis.

09:30 Torneo Magic. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

10:00 Gran fiesta del agua y espuma en la iglesia Santo Tomás.

11:00 Exposición "Visió perifèrica". CC Melchor Zapata.

11:00 Apertura del recinto ferial.

12:00 II Campeonato Interpeñas de futbolín. Lugar: C/ Bad Salzdetfurth, 5.

12:30 Actuación de BeniCai en el recinto ferial.

17:00 Exhibición del Club de Artística Benicàssim y capoeira en la carpa.

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto".

19:30 Concierto de la Unión Musical Santa Cecilia en el Teatro Francesc Tàrrega.

21:00 Cena de sobaquillo popular y música con Trío Twin's.

Cena de sobaquillo popular y música con Trío Twin’s. 01:30 Fiesta joven Jóvenes de Benicàssim.

📅 Lunes 22 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

11:15 Pasacalle hasta la iglesia Santo Tomás.

12:00 Misa solemne y procesión en honor a Santo Tomás de Villanueva.

17:00 Batalla láser 4vs4 (desde 8 años). Parking de "El Clot".

18:00 Actividades infantiles en la plaza de la Constitución.

19:30 Actuación de Andersac en el recinto ferial.

Actuación de Andersac en el recinto ferial. 20:00 Espectáculo “Jóvenes promesas” con cuartetos de viento y danza. Teatro Francesc Tàrrega.

📅 Martes 23 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

14:00 Fideuà monumental en el recinto ferial.

17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino con la charanga Banana Boom.

17:30 Tarde taurina con la ganadería D. Alberto Garrido.

17:30 Jornada de puertas abiertas del Club Triatlón Formigues. Polideportivo Torre San Vicent.

18:30 Merienda-cena Pa i Porta para socios de La Garrofera en Les Oliveres.

Merienda-cena Pa i Porta para socios de La Garrofera en Les Oliveres. 22:30 Vaquillas y toro embolado de la ganadería D. Javier Tárrega “El Gallo”.

📅 Miércoles 24 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

13:30 Encierro y exhibición de la ganadería D. Javier Tárrega "El Gallo".

17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino.

17:30 Tarde taurina con la ganadería Dña. Laura Parejo.

18:00 Desfile de disfraces infantil desde la plaza de Les Corts Valencianes.

18:00 Inauguración exposición fotográfica de la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda.

21:00 Cena de sobaquillo en el recinto ferial.

Cena de sobaquillo en el recinto ferial. 22:00 Actuación del trío Triband.

📅 Jueves 25 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

13:30 Encierro con la ganadería de D. Jaime Tárrega Lucas.

17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.

17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino con la charanga Banana Boom.

17:00 Tarde taurina con la ganadería D. Javier Tárrega "El Gallo".

17:30 Jornada de puertas abiertas del Club Triatlón Formigues.

18:00 Exposición fotográfica Asociación Santa Águeda.

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto".

19:00 Teatro "Alabama" de Antonio Arbeloa. Francesc Tàrrega.

19:30 Actuación de Lamaar Music.

20:30 Tortilla monumental en el recinto ferial.

Tortilla monumental en el recinto ferial. 22:30 Exhibición de vacas (Ganadería Iván Miró).

📅 Viernes 26 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

13:30 Encierro con la ganadería Iván Miró.

17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.

17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino.

17:30 Tarde taurina con la ganadería Jaime Tárrega Lucas + Bous de Carretons.

17:30 Torneo de ajedrez. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.

18:00 Exposición fotográfica Asociación Santa Águeda.

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto".

19:30 Concierto de Marisma Rumba.

22:30 Vaquillas y toro embolado.

23:30 Desfile de disfraces con la charanga Banana Boom.

00:00 Baile de disfraces con la orquesta Máxima.

Baile de disfraces con la orquesta Máxima. 01:30 Fiesta joven Paripé Party con DJ Raúl Camacho.

📅 Sábado 27 de septiembre

11:00 Apertura del recinto ferial.

11:00 Exposición "Visió perifèrica".

11:00 Fiesta del confeti en el parking de "El Clot".

12:30 Actuación de Lamaar Music.

13:30 Encierro con la ganadería Sergio Ruá.

17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.

17:00 Pasacalle con la Unión Musical Santa Cecilia.

17:30 Exhibición taurina de la ganadería Hermanos Bellés.

18:00 Exposición "Vagando por el laberinto".

18:30 Pasacalle folclórico XLII Encuentro de Santo Tomás.

19:00 XLII Encuentro folclórico en el Teatro Francesc Tàrrega.

19:30 Actuación de David Berbel b2b Paguifest.

21:00 Concurso de pesca XIII Memorial Petete. Playa Heliópolis.

22:30 Embolada del novillo + exhibición de vacas (Hermanos Bellés).

00:00 Orquesta Atlántida.

Orquesta Atlántida. 01:30 Fiesta joven Old School Reggaeton.

📅 Domingo 28 de septiembre – Fin de Fiestas