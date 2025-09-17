Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
Conciertos, pasacalles, toros y actividades infantiles, entre las propuestas
Las Fiestas de Benicàssim 2025 se celebran del 19 al 28 de septiembre en honor a Santo Tomás de Villanueva, con una programación repleta de actos: conciertos, pasacalles, toros, actividades infantiles, gastronomía y tradiciones.
Consulta aquí la programación completa, día por día.
📅 Viernes 19 de septiembre
- 12:00 Tradicional volteo de campanas para dar inicio a las fiestas.
- 17:00 Apertura del recinto ferial de Benicàssim.
- 17:00 Exposición “Visió perifèrica” de Antonio Guerra. CC Melchor Zapata.
- 17:00 Exposición “Ressons de Benicàssim” de Kmy Ros. Sala Escena.
- 17:30 Apertura de la feria de atracciones (Av. Juan Carlos I).
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto” de Dis Berlin. Villa Elisa.
- 19:00 Torneo de dardos (mayores de 18 años). Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.
- 20:00 Concentración de autoridades, reinas, festeros y música tradicional en la plaza de Les Corts Valencianes.
- 20:30 Partido de fútbol (A.C.D. Benicense vs C.D. Drac de Castellón). Campo Municipal Torre San Vicente.
- 20:30 Pasacalle hasta el recinto ferial.
- 21:00 Acto solemne de proclamación de reinas, festeros y festeras en la carpa de fiestas.
- 00:00 Orquesta Bella Donna en el recinto ferial.
- 01:30 Inauguración de la carpa joven con DJ Raúl Camacho.
📅 Sábado 20 de septiembre
- 08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis en la playa Torre San Vicente.
- 10:00 Torneo Star Wars Unlimited. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.
- 11:00 Exposición “Visió perifèrica” de Antonio Guerra. CC Melchor Zapata.
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 11:00 Exhibición de la Unidad Canina y homenaje a Nilo. Carpa de fiestas.
- 11:30 Pasacalle de peñas con la charanga Banana Boom.
- 12:30 Homenaje de la Asociación de Jubilados y Pensionistas “La Garrofera”.
- 14:00 Comida monumental de hermandad de peñas en el recinto ferial.
- 17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.
- 17:30 Grand Prix taurino con la ganadería “La Espuela”.
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto” de Dis Berlin.
- 19:30 Actuación de Big Rock Experience.
- 20:00 Concurso de pesca en la playa Heliópolis.
- 00:00 Orquesta Valparaíso en el recinto ferial.
- 01:30 Fiesta joven Glitter Party con DJs Joel Tomás y Adri Bass.
📅 Domingo 21 de septiembre
- 08:30 Torneo Internacional ITF BT50 de beach tennis.
- 09:30 Torneo Magic. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.
- 10:00 Gran fiesta del agua y espuma en la iglesia Santo Tomás.
- 11:00 Exposición “Visió perifèrica”. CC Melchor Zapata.
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 12:00 II Campeonato Interpeñas de futbolín. Lugar: C/ Bad Salzdetfurth, 5.
- 12:30 Actuación de BeniCai en el recinto ferial.
- 17:00 Exhibición del Club de Artística Benicàssim y capoeira en la carpa.
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto”.
- 19:30 Concierto de la Unión Musical Santa Cecilia en el Teatro Francesc Tàrrega.
- 21:00 Cena de sobaquillo popular y música con Trío Twin’s.
- 01:30 Fiesta joven Jóvenes de Benicàssim.
📅 Lunes 22 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 11:15 Pasacalle hasta la iglesia Santo Tomás.
- 12:00 Misa solemne y procesión en honor a Santo Tomás de Villanueva.
- 17:00 Batalla láser 4vs4 (desde 8 años). Parking de “El Clot”.
- 18:00 Actividades infantiles en la plaza de la Constitución.
- 19:30 Actuación de Andersac en el recinto ferial.
- 20:00 Espectáculo “Jóvenes promesas” con cuartetos de viento y danza. Teatro Francesc Tàrrega.
📅 Martes 23 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 14:00 Fideuà monumental en el recinto ferial.
- 17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino con la charanga Banana Boom.
- 17:30 Tarde taurina con la ganadería D. Alberto Garrido.
- 17:30 Jornada de puertas abiertas del Club Triatlón Formigues. Polideportivo Torre San Vicent.
- 18:30 Merienda-cena Pa i Porta para socios de La Garrofera en Les Oliveres.
- 22:30 Vaquillas y toro embolado de la ganadería D. Javier Tárrega “El Gallo”.
📅 Miércoles 24 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 13:30 Encierro y exhibición de la ganadería D. Javier Tárrega “El Gallo”.
- 17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino.
- 17:30 Tarde taurina con la ganadería Dña. Laura Parejo.
- 18:00 Desfile de disfraces infantil desde la plaza de Les Corts Valencianes.
- 18:00 Inauguración exposición fotográfica de la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda.
- 21:00 Cena de sobaquillo en el recinto ferial.
- 22:00 Actuación del trío Triband.
📅 Jueves 25 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 13:30 Encierro con la ganadería de D. Jaime Tárrega Lucas.
- 17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.
- 17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino con la charanga Banana Boom.
- 17:00 Tarde taurina con la ganadería D. Javier Tárrega “El Gallo”.
- 17:30 Jornada de puertas abiertas del Club Triatlón Formigues.
- 18:00 Exposición fotográfica Asociación Santa Águeda.
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto”.
- 19:00 Teatro “Alabama” de Antonio Arbeloa. Francesc Tàrrega.
- 19:30 Actuación de Lamaar Music.
- 20:30 Tortilla monumental en el recinto ferial.
- 22:30 Exhibición de vacas (Ganadería Iván Miró).
📅 Viernes 26 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 13:30 Encierro con la ganadería Iván Miró.
- 17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.
- 17:00 Pasacalle hasta el recinto taurino.
- 17:30 Tarde taurina con la ganadería Jaime Tárrega Lucas + Bous de Carretons.
- 17:30 Torneo de ajedrez. Lugar: C/ Leopoldo Querol, 41.
- 18:00 Exposición fotográfica Asociación Santa Águeda.
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto”.
- 19:30 Concierto de Marisma Rumba.
- 22:30 Vaquillas y toro embolado.
- 23:30 Desfile de disfraces con la charanga Banana Boom.
- 00:00 Baile de disfraces con la orquesta Máxima.
- 01:30 Fiesta joven Paripé Party con DJ Raúl Camacho.
📅 Sábado 27 de septiembre
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 11:00 Exposición “Visió perifèrica”.
- 11:00 Fiesta del confeti en el parking de “El Clot”.
- 12:30 Actuación de Lamaar Music.
- 13:30 Encierro con la ganadería Sergio Ruá.
- 17:00 Exposiciones de Antonio Guerra y Kmy Ros.
- 17:00 Pasacalle con la Unión Musical Santa Cecilia.
- 17:30 Exhibición taurina de la ganadería Hermanos Bellés.
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto”.
- 18:30 Pasacalle folclórico XLII Encuentro de Santo Tomás.
- 19:00 XLII Encuentro folclórico en el Teatro Francesc Tàrrega.
- 19:30 Actuación de David Berbel b2b Paguifest.
- 21:00 Concurso de pesca XIII Memorial Petete. Playa Heliópolis.
- 22:30 Embolada del novillo + exhibición de vacas (Hermanos Bellés).
- 00:00 Orquesta Atlántida.
- 01:30 Fiesta joven Old School Reggaeton.
📅 Domingo 28 de septiembre – Fin de Fiestas
- 11:00 Apertura del recinto ferial.
- 11:00 Exposición “Visió perifèrica”.
- 11:00 Formación de la Policía Local en honor a su patrón. Plaza de l’Estació.
- 12:00 Misa en honor a los mayores. Iglesia Santo Tomás.
- 12:30 Actuación de BeniCai.
- 13:30 Encierro con la ganadería Sergio Ruá.
- 14:00 Comida homenaje a mayores de 80 años en el recinto ferial.
- 17:00 Exposición “Ressons de Benicàssim”.
- 17:00 Pasacalle con la Colla de Dolçainers i Tabaleters.
- 17:30 Exhibición de anillas y recortes (Hermanos Bellés).
- 18:00 Exposición “Vagando por el laberinto”.
- 20:30 Correfocs de Els Deus del Foc y castillo acuático en la playa Torre San Vicent.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas
- Estas son las rebajas de impuestos en Castelló para el próximo año
- Los dos acusados de un fraude a la Seguridad Social en Castellón se culpan mutuamente