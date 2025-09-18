Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros

Un pueblo de Castellón vivirá el próximo sábado 18 de octubre una noche inolvidable con un espectacular concierto a cargo de la prestigiosa orquesta La Misión.

Un espectáculo que se enmarca dentro de la programación especial que el Ayuntamiento ha organizado el ayuntamiento con motivo del centenario y que servirá para poner el broche de oro al acto con el que el municipio rendirá tributo a todas las mujeres que, desde el año 1971, cuando surgió esta figura de la reina y las damas, han formado parte de la historia de las fiestas de la localidad.

Más de 30 cambios de vestuario en Vall d'Alba

La Misión, que entre otros atractivos cuenta con el escenario más grande de España, ofrecerá en Vall d’Alba un concierto muy especial en el que combinará grandes éxitos musicales para todos los públicos con espectaculares coreografías obra de los reconocidos profesionales Rubén Álvarez y Cristian Soto, que destacan por su amplia trayectoria en programas de televisión como ‘Tu cara me suena’ o ‘El Desafío’.

Todo ello acompañado por más de 30 cambios de vestuario y un impresionante despliegue de luz y sonido para aportar dinamismo y espectacularidad a un repertorio que transita desde estilos clásicos hasta contemporáneos. Incluso incorporarán a una pareja de acróbatas que elevarán aún más el nivel artístico del show.

Pasarela con ascensor, elevador con pantallas y cinco tráileres

Entre otros atractivos, La Misión cuenta además con un escenario dotado de pasarela con ascensor, elevador con pantallas y un despliegue técnico transportado en cinco tráileres. Dos de ellos se destinarán a camerinos, vestuario, maquillaje e instrumentos; otros dos para pantallas, iluminación y pasarela; y el último, que constituye la base del escenario, se abrirá hasta alcanzar los 42 metros de frente, los 15 de fondo y los 14 de altura.

Un impresionante despliegue de medios técnicos que, junto a un gran proyecto musical y artístico llevarán hasta Vall d’Alba una de las puestas en escena más espectaculares del sector.