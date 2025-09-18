El pulpo aterriza en Benicarló con la multitudinaria presentación de las jornadas del pincho
Un total de 19 bares, cafeterías y restaurantes ofrecen tapas a un precio de 3,5 euros
La Fiesta del pulpo a caduf y pescado de lonja de Benicarló ha dado comienzo este jueves con la presentación de las jornadas del pincho, que se celebrarán hasta el próximo 5 de octubre.
Un total de 19 bares, cafeterías y restaurantes ofrecen tapas con el pulpo como protagonista a un precio de 3,5 euros la tapa y 18 euros el menú de pinchos. La cita gastronómica está impulsada desde la concejalía de Turismo y cuenta con la participación de la asociación de Restauración de Benicarló y la Cofradía de Pescadores.
En la presentación se reunieron los establecimientos participantes para dar a conocer sus propuestas a los comensales que se acercaron para no perderse nada de esta esperada cita culinaria.
Gastronomía y artes escénicas
Del mismo modo que el año pasado, la presentación fue al aire libre, frente al ayuntamiento, y contó con la actuación de “Rock’a’dèlic”, el grupo que ofreció música en directo durante el evento.
El Mercado Gastronómico tendrá lugar el 4 de octubre en la plaza Constitución y el lunes 22 el concurso del pincho.
