Aventura en la cocina: el reto Harvard para niños y niñas de l’Alcora
Las sesiones se celebrarán los domingos 5, 19 y 26 de octubre, de 11.30 a 13.00 horas
El Ayuntamiento de l’Alcora pone en marcha la 2ª edición de las Jornadas Gastronómicas para la Infancia, una cita que une cocina, diversión y aprendizaje para fomentar hábitos saludables entre los más pequeños.
👉 Estas son las claves que no te puedes perder:
- Tres domingos llenos de sabor y retos
- 📅 5 de octubre → Niños/as de 4 a 6 años
- 📅 19 de octubre → Niños/as de 7 a 9 años
- 📅 26 de octubre → Niños/as de 10 a 12 años
- Actividades adaptadas a cada edad
- Misión Harvard – Descubre tu plato (4-6 años): receta sencilla y divertida.
- Misión Harvard – Gynkharvard! (7-9 años): superar pruebas para ganar ingredientes.
- Misión Harvard – El plato misterioso (Escape room) (10-12 años): pistas y enigmas hasta descubrir la receta final.
- Aprender jugando
- El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Infancia, Ana Huguet, destacan que “se trata de una propuesta lúdica y educativa que busca implicar a los niños y niñas en la importancia de la alimentación saludable, aprendiendo a través del juego y la experiencia directa en la cocina”.
- Un aprendizaje que se lleva a casa
- La nutricionista María Ferrer, responsable de las actividades, explica que “las jornadas están pensadas para que los niños aprendan de forma práctica y divertida qué es un plato saludable y cómo pueden aplicarlo en su día a día. Usaremos juegos, retos y dinámicas que les motiven a probar nuevos alimentos y a disfrutar cocinando”.
- Además, subraya que “no solo es una experiencia para los más pequeños, sino también una oportunidad para las familias, ya que los niños se llevan herramientas y recursos que después podrán poner en práctica en casa”.
- Inscripción gratuita pero con plazas limitadas
- Horario: de 11:30 a 13:00 h
- Lugar: Salones Caixa Castelló
Una oportunidad única para que los peques disfruten cocinando, experimenten con nuevos alimentos y aprendan hábitos que durarán toda la vida.
