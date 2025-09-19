Aventura en la cocina: el reto Harvard para niños y niñas de l’Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora pone en marcha la 2ª edición de las Jornadas Gastronómicas para la Infancia, una cita que une cocina, diversión y aprendizaje para fomentar hábitos saludables entre los más pequeños.

👉 Estas son las claves que no te puedes perder:

Tres domingos llenos de sabor y retos

📅 5 de octubre → Niños/as de 4 a 6 años

📅 19 de octubre → Niños/as de 7 a 9 años

📅 26 de octubre → Niños/as de 10 a 12 años

Actividades adaptadas a cada edad

Misión Harvard – Descubre tu plato (4-6 años): receta sencilla y divertida.

Misión Harvard – Gynkharvard! (7-9 años): superar pruebas para ganar ingredientes.

Misión Harvard – El plato misterioso (Escape room) (10-12 años): pistas y enigmas hasta descubrir la receta final.

Aprender jugando El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Infancia, Ana Huguet, destacan que “se trata de una propuesta lúdica y educativa que busca implicar a los niños y niñas en la importancia de la alimentación saludable, aprendiendo a través del juego y la experiencia directa en la cocina”. Un aprendizaje que se lleva a casa La nutricionista María Ferrer, responsable de las actividades, explica que “las jornadas están pensadas para que los niños aprendan de forma práctica y divertida qué es un plato saludable y cómo pueden aplicarlo en su día a día. Usaremos juegos, retos y dinámicas que les motiven a probar nuevos alimentos y a disfrutar cocinando”. Además, subraya que “no solo es una experiencia para los más pequeños, sino también una oportunidad para las familias, ya que los niños se llevan herramientas y recursos que después podrán poner en práctica en casa”. Inscripción gratuita pero con plazas limitadas

Horario: de 11:30 a 13:00 h

Lugar: Salones Caixa Castelló

Una oportunidad única para que los peques disfruten cocinando, experimenten con nuevos alimentos y aprendan hábitos que durarán toda la vida.