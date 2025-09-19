Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aventura en la cocina: el reto Harvard para niños y niñas de l’Alcora

Las sesiones se celebrarán los domingos 5, 19 y 26 de octubre, de 11.30 a 13.00 horas

Las jornadas están pensadas para que los niños aprendan de forma práctica y divertida qué es un plato saludable .

Las jornadas están pensadas para que los niños aprendan de forma práctica y divertida qué es un plato saludable . / Javier Nomdedeu

Concha Marcos

El Ayuntamiento de l’Alcora pone en marcha la 2ª edición de las Jornadas Gastronómicas para la Infancia, una cita que une cocina, diversión y aprendizaje para fomentar hábitos saludables entre los más pequeños.

👉 Estas son las claves que no te puedes perder:

  1. Tres domingos llenos de sabor y retos
  • 📅 5 de octubre → Niños/as de 4 a 6 años
  • 📅 19 de octubre → Niños/as de 7 a 9 años
  • 📅 26 de octubre → Niños/as de 10 a 12 años
  1. Actividades adaptadas a cada edad
  • Misión Harvard – Descubre tu plato (4-6 años): receta sencilla y divertida.
  • Misión Harvard – Gynkharvard! (7-9 años): superar pruebas para ganar ingredientes.
  • Misión Harvard – El plato misterioso (Escape room) (10-12 años): pistas y enigmas hasta descubrir la receta final.
  1. Aprender jugando
  2. El alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Infancia, Ana Huguet, destacan que “se trata de una propuesta lúdica y educativa que busca implicar a los niños y niñas en la importancia de la alimentación saludable, aprendiendo a través del juego y la experiencia directa en la cocina”.
  3. Un aprendizaje que se lleva a casa
  4. La nutricionista María Ferrer, responsable de las actividades, explica que “las jornadas están pensadas para que los niños aprendan de forma práctica y divertida qué es un plato saludable y cómo pueden aplicarlo en su día a día. Usaremos juegos, retos y dinámicas que les motiven a probar nuevos alimentos y a disfrutar cocinando”.
  5. Además, subraya que “no solo es una experiencia para los más pequeños, sino también una oportunidad para las familias, ya que los niños se llevan herramientas y recursos que después podrán poner en práctica en casa”.
  6. Inscripción gratuita pero con plazas limitadas
  • Horario: de 11:30 a 13:00 h
  • Lugar: Salones Caixa Castelló

Noticias relacionadas y más

Una oportunidad única para que los peques disfruten cocinando, experimenten con nuevos alimentos y aprendan hábitos que durarán toda la vida.

El alcalde, Samuel Falomir; la concejala de Infancia, Ana Huguet; y la nutricionista María Ferrer han dado a conocer la iniciativa.

El alcalde, Samuel Falomir; la concejala de Infancia, Ana Huguet; y la nutricionista María Ferrer han dado a conocer la iniciativa. / MEDITERRÁNEO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents