Benicàssim vive un caluroso y masivo día de peñas con pasacalle y paella

Benicàssim ha vivido este sábado un caluroso y multitudinario Día de las Peñas que llenó las calles de ambiente, hermandad y diversión, con pasacalles, homenajes, la comida monumental y un Grand Prix que volvió a congregar a miles de vecinos y visitantes en el recinto taurino.

La jornada arrancó con la exhibición de la Unidad Canina de búsqueda y rescate del Consorcio Provincial de Bomberos, seguida de un emotivo homenaje a Nilo, el perro benicense especializado en rastreo.

El homenaje al perro de rescate de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Después, la plaza de Les Corts Valencianes se convirtió en el punto de partida de un animado pasacalle de peñas, acompañadas por la charanga Banana Boom.

Uno de los momentos más emotivos se vivió al mediodía, cuando la asociación de jubilados y pensionistas La Garrofera rindió homenaje a sus socios mayores de 90 años, con una mención especial a Rosa Ves y Eduardo Pérez.

Momento del homenaje a los mayores en La Garrofera. / MEDITERRÁNEO

El ambiente festivo se trasladó al recinto ferial con la comida monumental de hermandad, una paella con más de 600 raciones, y continuó por la tarde con la cita taurina del Grand Prix, que volvió a reunir a las peñas como protagonistas de la diversión.

Programa

La programación prevé este domingo uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la gran fiesta del agua, con tobogán acuático gigante, hinchables, juegos y espuma en el entorno de la iglesia de Santo Tomás. Aunque está por ver si podrá transcurrir todo con normalidad teniendo en cuenta que hay probabilidad muy alta de lluvia y alerta amarilla por tormenta.

El día incluye también la actuación de BeniCai en el recinto ferial, el concierto especial en honor a Santo Tomás de la Unión Musical Santa Cecilia en el Teatro Municipal Francesc Tàrrega, y la tradicional cena de sobaquillo, seguida de la música en directo de Trío Twins.

Este lunes, día del patrón de la iglesia, tendrá lugar la misa y procesión en honor a Santo Tomás de Villanueva, a partir de las 12.00 horas, acompañada por la Unión Musical Santa Cecilia, con la participación de las reinas y el grupo de festeros y festeras, junto a las autoridades municipales.

La fiesta seguirá el martes con propuestas gastronómicas y taurinas. Al mediodía se celebrará la fideuà monumental en el recinto, mientras que por la tarde tendrá lugar el pasacalle hasta la plaza con la charanga Banana Boom y la presencia de las reinas y festeros.

Las fiestas, que comenzaron el viernes con la proclamación de Marta Mas Dintén y Ariadna Galán Zorrilla como reinas, incluyen más de un centenar de actos y se prolongarán hasta el domingo 28 de septiembre, cuando un pasacalle de correfocs a cargo de Els Deus del Foc y un castillo de fuegos artificiales en la playa de la Torre Sant Vicent pondrán el broche final a estas celebraciones patronales.