Los desfiles de Moros y Cristianos toman Peñíscola: las mejores imágenes

Peñíscola celebra el 40º aniversario de los Moros y Cristianos con un espectacular inicio de fiestas que ha reunido este sábado a más de 1.600 participantes en el primer gran desfile. La cita, que arrancó el viernes con la misa de estandartes en el ermitorio de la Virgen de Ermitana, ha vuelto a poner de manifiesto la fuerza de una tradición que cada mes de septiembre convierte a la ciudad amurallada en escenario de música, color y hermandad.

En esta primera jornada han desfilado 31 escuadras moras y cristianas acompañadas por 11 bandas de música de toda la provincia, además de tres carrozas y caballos, ante la atenta mirada de miles de vecinos y visitantes.

El desfile de Moros y Cristianos de Peñíscola en imágenes /

El recorrido ha avanzado por la avenida Papa Luna y la avenida del Mar hasta la plaza de Bous, donde varias agrupaciones musicales han interpretado de forma conjunta la emblemática pieza Chimo. El espectáculo ha culminado con un castillo de fuegos artificiales disparado desde la fortaleza por Pirotecnia Tomás.

Un fin de semana lleno de actos

La programación continúa este domingo con el segundo desfile, que partirá desde la ciudad amurallada y recorrerá las principales calles del municipio hasta la plaza Constitución, donde se pondrá el broche final a las fiestas moras y cristianas. Por la mañana, la asociación ha organizado un pasacalles en honor a la Dama de la entidad, Paula Ventura, y al Moro del Año, Manuel Sierra, dos de las figuras destacadas de esta edición.

Con este aniversario redondo, la asociación cultural de Moros y Cristianos de Peñíscola celebra cuatro décadas de historia y consolida una de las citas más esperadas del calendario festivo y cultural del municipio, que cada año atrae a más público y reafirma el papel de la ciudad como referente provincial en este tipo de celebraciones.