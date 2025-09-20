La Fira de l’Estoc ompli de vida la plaça Major de Vila-real
Centenars de persones gaudeixen d’ofertes, tallers i activitats familiars en una jornada clau per al comerç local
La plaça Major de Vila-real s’ha convertit hui, dissabte, en un gran aparador a l’aire lliure amb la celebració d’una nova edició de la Fira de l’Estoc, una cita ja imprescindible per a veïns, visitants i comerciants. Centenars de persones han recorregut des de primera hora del matí els estands dels establiments participants, que han oferit productes variats a preus molt competitius en una jornada que ha combinat comerç, convivència i animació.
Impulsada per la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) amb la col·laboració de l’Ajuntament, la fira naix amb un doble objectiu: ajudar els comerços locals a donar eixida a l’estoc acumulat i oferir als clients oportunitats úniques en moda, calçat, complements, decoració, plantes, esport o serveis. “És una oportunitat perfecta perquè els negocis guanyen liquiditat i visibilitat, mentre que els veïns troben grans descomptes en un entorn pròxim i de confiança”, han destacat des de l’organització.
L’edició d’enguany ha tornat a reforçar el caràcter social de la iniciativa, amb tallers infantils, activitats de ceràmica, música i sortejos que han convertit la visita a la fira en una experiència completa per a tota la família. “La Fira de l’Estoc no és només un mercat de descomptes, sinó també un espai de dinamització social i de convivència ciutadana”, han subratllat.
Per als establiments participants, la cita ha sigut clau per reduir estoc i captar nous clients, alhora que es reforça el comerç de proximitat dins del teixit urbà. Els consumidors, per la seua banda, han aprofitat per descobrir novetats, retrobar-se amb marques locals i accedir a descomptes exclusius.
“Iniciatives com aquesta posen en valor el paper del comerç local com a motor econòmic i de cohesió social. Des de l’Ajuntament continuarem donant tot el suport possible”, ha assegurat el regidor de Comerç, Xus Madrigal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
- Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc