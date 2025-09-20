Fira de Sant Miquel 2025: Tres días de fiesta, tapas y música en Onda

Onda se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados: la Fira de Sant Miquel 2025, que este año se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el Raval de Sant Josep y en El Pla. Tres días de música en directo, espectáculos infantiles, talleres, gastronomía y comercio local que convertirán el corazón de la ciudad en un auténtico hervidero de planes para todas las edades.

La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, subrayó durante la presentación que “la Fira de Sant Miquel es un escaparate de nuestra cultura, tradición y gastronomía que cada año atrae a miles de visitantes y dinamiza nuestro comercio local”. Y lanzó una invitación clara: “Queremos que vecinos y visitantes disfruten de esta programación pensada para toda la familia”.

Viernes: arranque con música y gastronomía

El pistoletazo de salida será el viernes a las 19.00 h con la inauguración oficial y la apertura de la feria gastronómica La Miqueleta, acompañada por el Grup Dolçainers d’Onda y un pasacalle de zancudos. Por la noche, los asistentes podrán bailar con los conciertos de Benditas Versiones en el Raval y Los Simples en la Miqueleta.

Sábado: talleres, tardeo y tributo a Hombres G

El sábado por la mañana arrancará con el Circuito Infantil de Educación Vial de la Policía Local, la unidad canina y un taller de sushi. A lo largo del día habrá cuentacuentos, pintacaras y manualidades, además del espectáculo familiar “Anem de cap, camí a la cúmbia”.

La tarde se animará con la flashmob de Onda Baila y un tardeo con música en directo. El broche nocturno lo pondrá un tributo a Hombres G que promete llenar de nostalgia a varias generaciones.

Domingo: tradición y broche musical

El último día incluirá el XXII Concert d’Intercanvi Musical de Dolçainers i Tabaleters, un taller de cerámica con el artesano local Ximo Safont y una exhibición de la unidad canina. La programación se completa con talleres de jamón y manualidades infantiles. Como cierre, la actuación del cantante Gustavo Paradís en la Miqueleta a las 20.00 h.

Durante todo el fin de semana habrá visitas de personajes infantiles y photocalls. Los comercios locales abrirán en horario especial, y La Miqueleta servirá tapas y productos locales hasta la medianoche.

Con este programa, Onda vuelve a demostrar que la Fira de Sant Miquel no es solo una tradición, sino también una fiesta viva que une cultura, comercio y diversión en un mismo espacio.