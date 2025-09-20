Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orpesa estrena el festival Rock on the Beach amb Mezara i Predicadores

La regidoria de Turisme organitza aquesta nova proposta musical aquest 20 de setembre

Mezara és un dels grups més reconeguts del 'tardeo' provincial.

Mezara és un dels grups més reconeguts del 'tardeo' provincial. / MEDITERRÁNEO

Victoria Pitarch

Orpesa estrena aquest 20 de setembre el festival Rock on the Beach. Organitzat per la regidoria de Turisme, i amb la mar com a teló de fons a l’avinguda Doctor Bellido a la platja de la Concha, acollirà al seu escenari els grups Mezara i Predicadores, que presentaran el seu millor repertori, acompanyats per Motöret dj’s, que acompanyarà els directes repassant molts dels clàssics del rock nacional i internacional.

Predicadores seran els altres protagonistes de la vetllada musical a Orpesa.

Predicadores seran els altres protagonistes de la vetllada musical a Orpesa. / MEDITERRÁNEO

La cita comença a les 18.30 hores amb l’actuació de Mezara, un dels grups més populars del circuit de tardeo provincial, i el seu ampli repertori amb so molt rocker i essència de rock andalús. I, més tard, cap a les 20.30, serà l’hora de Predicadors, mostrant la seua proposta de rock and roll amb pegada i enèrgic amb segell propi, encenent l’escenari i connectant amb el públic des del primer riff.

Una manera d’acomiadar l’estiu vora la mar amb música clàssica de l’univers rock.

