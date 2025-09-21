La fiesta del agua llena de espuma y diversión Benicàssim

Benicàssim ha vivido este domingo por la mañana uno de los actos más esperados de las fiestas de Santo Tomás con la tradicional fiesta del agua. Pese a la intermitente lluvia, que obligó a estar pendiente del cielo durante las primeras horas del día, finalmente el sol se ha abierto paso y ha permitido que centenares de niños disfrutaran de esta cita festiva.

Tobogán acuático, hinchables, juegos y la animación musical con la espuma han llenado de diversión el entorno de la iglesia Santo Tomás de Villanueva, en un ambiente familiar y multitudinario que ha vuelto a convertir este acto en uno de los días estrella de las fiestas para los más pequeños.

GALERÍA I Las imágenes de la fiesta del agua en Benicàssim /

Para esta tarde la programación festiva continuará con actividades en el recinto ferial, la exposición Vagando por el laberinto, en Villa Elisa y el concierto especial de la Unión Musical Santa Cecilia en el Teatro Municipal Francesc Tàrrega.

Ya por la noche, la cena de sobaquillo y la música en directo del grupo Trío Twin’s darán paso a la animación en la carpa joven con DJ Joel Tomás, que prolongará la fiesta hasta la madrugada. Aunque la previsión meteorológica sigue generando cierta incertidumbre, el cielo se ha despejado tras la lluvia de la mañana y todo apunta a que los actos podrán celebrarse con normalidad.

Avance de mañana lunes

La jornada del lunes arrancará con la apertura del recinto ferial y el pasacalle hasta la iglesia Santo Tomás de Villanueva con la participación de la Unión Musical Santa Cecilia, acompañada por reinas, festeros y autoridades. A mediodía se celebrará la misa en honor al patrón y la posterior procesión por las calles del municipio, que finalizará con una gran traca en la plaza de Los Dolores.

Por la tarde, el protagonismo será para los más jóvenes con la batalla láser en el parking de El Clot y la animación infantil en la plaza de la Constitución. La música volverá a poner el broche con la actuación de la formación Andersac en el recinto ferial y el concierto de jóvenes promesas en el Teatro Municipal Francesc Tàrrega, que reunirá a formaciones locales de danza, clarinetes, saxos y dúos musicales.