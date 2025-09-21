Pregón, ofrenda y paellas marcarán las fiestas patronales de Orpesa

Orpesa ultima los preparativos para sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paciencia, que llenarán la localidad de tradición, música y hermandad entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre. La cita arrancará con la esperada noche de la presentación de los festeros, que marcará el inicio oficial de un calendario cargado de actividades para todos los públicos.

Entre los actos más esperados, según avanza del concejal de Fiestas, David Juárez, figura la bajada de la virgen, que tendrá lugar el domingo 28; el pregón, el sábado 4 de octubre; la subida de la virgen y ofrenda, el domingo 5; y el popular Día de las Paellas el lunes 6, que volverá a reunir a miles de vecinos y visitantes en la plaza España.

Los actos continuarán hasta el siguiente 12 de octubre.