El pulpo conquista Benicarló con su gran cita gastronómica anual

El pulpo se convierte en el gran protagonista en Benicarló con la celebración de su cita gastronómica anual, que ha arrancado este fin de semana y se prolongará hasta el 5 de octubre. Un total de 19 bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad ofrecen durante estos días tapas con el pulpo y el pescado de la lonja local como ingredientes principales, a un precio de 3,5 euros cada propuesta, y menús especiales a 18 euros.

La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Turismo, cuenta con la colaboración de la Asociación de Restauración de Benicarló y la Cofradía de Pescadores, y reúne a establecimientos de referencia como Can Bolo, El Ocho, La Antigua, Levante, Barrafina, Casa Sira, La Caleta, Pulpería Lucense, Casa Isidoro, Náutica, Pim Pam Peix, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, L’Arena de Giovanni, El Cortijo, Mare Meua, La Parreta y Mar Blava by Vericat.

Concurso de pinchos y mercado gastronómico

Este lunes por la tarde, el Magatzem de la Mar acogerá el concurso del pincho, en el que un jurado profesional degustará y evaluará las tapas para otorgar un primer, segundo y tercer premio que reconocerán la creatividad y la calidad de los restauradores locales.

La programación se completará con el mercado gastronómico del pulpo, que se celebrará el 4 de octubre en la plaza Constitución con horario de 12.00 a 23.00 horas y actuaciones musicales en directo.

Jornadas Gastronómicas del Pulpo

Además, del 6 de octubre al 2 de noviembre tendrán lugar las Jornadas Gastronómicas del Pulpo, con la participación de 16 restaurantes de la localidad que ofrecerán menús marineros diseñados para poner en valor este producto estrella.