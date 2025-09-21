Viu la Vila encara su recta final en Almassora con arte, actividades y un tributo a Frank Sinatra

El ciclo Viu la Vila de Almassora ha entrado este domingo en su recta final con un encuentro de Urban Sketchers, en el que dibujantes de Castelló, Maestrat y otros participantes plasmaron con sus trazos la esencia de la Vila de Almassora. La cita se ha celebrado dentro de la exposición itinerante Dibuixem Província, que se puede visitar hasta el próximo día 27 en el Espai Mercat.

El evento ha contado con la presencia de la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, quienes destacaron la importancia de redescubrir los rincones del municipio a través de la sensibilidad del dibujo.

La alcaldesa María Tormo conversa con una de las participantes del encuentro Urban Sketchers en Almassora. / MEDITERRÁNEO

La programación matinal se ha completado con un taller en familia en el Museo Municipal y dos espectáculos de animación infantil en la plaza Mayor, que han reunido a decenas de familias.

Las familias disfrutaron de las actuaciones de animación infantil en la plaza Mayor dentro del ciclo Viu la Vila. / MEDITERRÁNEO

Broche final con música y swing

La jornada de este domingo continuará con el esperado tributo a Frank Sinatra, que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura. La actuación correrá a cargo de la Babalú Swing Band, formación valenciana de jazz que interpretará grandes clásicos del repertorio de ‘La Voz’ con Juanjo Navarro como crooner.

Con esta cita musical se pondrá el broche final a una edición de Viu la Vila que ha combinado tradición y modernidad, con propuestas culturales para todos los públicos.

Una exposición itinerante que continúa

La exposición Dibuixem Província, enmarcada en el Espai Cultural Obert–ECO Les Aules de la Diputación de Castellón, permanecerá abierta en Almassora hasta el día 27 de septiembre, en horario de martes y viernes de 10.30 a 13.30 horas y miércoles de 17.00 a 19.00 horas.

Tras pasar por Catí, Jérica, Montán y Castellfort, la muestra seguirá su recorrido por la Vilavella, Benicarló y l’Alcora, consolidándose como un proyecto cultural de ámbito provincial.