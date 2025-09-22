Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5 puntos clave de la X Feria del Queso Artesano de Montanejos

La cita, 3 al 5 de octubre, cuenta con un completo programa gastronómico y cultural

Montanejos celebra del 3 al 5 de octubre la X Feria del Queso Artesano.

Concha Marcos

Montanejos se prepara para celebrar la X Feria del Queso Artesano del 3 al 5 de octubre de 2025. Durante tres días, la localidad reunirá a productores de quesos, bodegas y otros productos locales, convirtiéndose en un punto de referencia gastronómico. Esta edición sitúa a Montanejos también en el mapa europeo del queso artesanal. Conoce las 5 claves para no perderte este evento:

  1. Participación de productores
  • “La Feria del Queso es ya un referente gastronómico”.
  • Contará con 14 queserías valencianas –cinco de Castellón, cuatro de Valencia y cinco de Alicante–, siete queserías nacionales invitadas y siete bodegas.
  • También habrá otros productos locales como cervezas, embutidos y mieles.
  1. Presencia internacional
  • Montanejos se sitúa en un circuito que conecta municipios de España y Portugal dedicados al queso artesanal.
  • La iniciativa “aglutina a municipios de España y Portugal con el objetivo de extenderse por Europa”, destacando a la localidad como un referente europeo del sector.
  1. Showcookings y chefs invitados
  • La inauguración será con Ángela Gimeno, ganadora de la XII edición de Masterchef.
  • Jonathan Rodríguez y José Bou realizarán showcookings durante el fin de semana.
  • Actividades que “sitúan la gastronomía como protagonista” del evento.
  1. Cata-concurso y maridajes
  • Se celebrará un cata-concurso con fallo y entrega de premios patrocinados por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.
  • También habrá una cata-maridaje con productos Castelló Ruta de Sabor, “dirigida por José Manuel Manglano y Rosa Vázquez y amenizada por el pianista Juanvi Llinares”.
  1. Música y actividades familiares

  • La programación incluye actuaciones en directo: Pacoenlaluna, Bandelocos y Canal 69, con pop, rumba y son con humor.
  • Actividades para toda la familia y venta directa de productos.
  • Según el alcalde Miguel Sandalinas: “eventos como este atraen visitas más allá del verano, promueven el consumo local, alargan la temporada turística y refuerzan la marca Montanejos como destino de calidad”.
Cartel de la X Feria del Queso Artesano de Montanejos.

Cartel de la X Feria del Queso Artesano de Montanejos. / MEDITERRÁNEO

