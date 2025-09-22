5 puntos clave de la X Feria del Queso Artesano de Montanejos

Montanejos se prepara para celebrar la X Feria del Queso Artesano del 3 al 5 de octubre de 2025. Durante tres días, la localidad reunirá a productores de quesos, bodegas y otros productos locales, convirtiéndose en un punto de referencia gastronómico. Esta edición sitúa a Montanejos también en el mapa europeo del queso artesanal. Conoce las 5 claves para no perderte este evento:

Participación de productores

“La Feria del Queso es ya un referente gastronómico”.

Contará con 14 queserías valencianas –cinco de Castellón, cuatro de Valencia y cinco de Alicante–, siete queserías nacionales invitadas y siete bodegas.

También habrá otros productos locales como cervezas, embutidos y mieles.

Presencia internacional

Montanejos se sitúa en un circuito que conecta municipios de España y Portugal dedicados al queso artesanal.

La iniciativa “aglutina a municipios de España y Portugal con el objetivo de extenderse por Europa”, destacando a la localidad como un referente europeo del sector.

Showcookings y chefs invitados

La inauguración será con Ángela Gimeno, ganadora de la XII edición de Masterchef.

Jonathan Rodríguez y José Bou realizarán showcookings durante el fin de semana.

Actividades que “sitúan la gastronomía como protagonista” del evento.

Cata-concurso y maridajes

Se celebrará un cata-concurso con fallo y entrega de premios patrocinados por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

También habrá una cata-maridaje con productos Castelló Ruta de Sabor, “dirigida por José Manuel Manglano y Rosa Vázquez y amenizada por el pianista Juanvi Llinares”.

Música y actividades familiares

La programación incluye actuaciones en directo: Pacoenlaluna, Bandelocos y Canal 69, con pop, rumba y son con humor.

Actividades para toda la familia y venta directa de productos.

Según el alcalde Miguel Sandalinas: “eventos como este atraen visitas más allá del verano, promueven el consumo local, alargan la temporada turística y refuerzan la marca Montanejos como destino de calidad”.