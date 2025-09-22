5 puntos clave de la X Feria del Queso Artesano de Montanejos
La cita, 3 al 5 de octubre, cuenta con un completo programa gastronómico y cultural
Montanejos se prepara para celebrar la X Feria del Queso Artesano del 3 al 5 de octubre de 2025. Durante tres días, la localidad reunirá a productores de quesos, bodegas y otros productos locales, convirtiéndose en un punto de referencia gastronómico. Esta edición sitúa a Montanejos también en el mapa europeo del queso artesanal. Conoce las 5 claves para no perderte este evento:
- Participación de productores
- “La Feria del Queso es ya un referente gastronómico”.
- Contará con 14 queserías valencianas –cinco de Castellón, cuatro de Valencia y cinco de Alicante–, siete queserías nacionales invitadas y siete bodegas.
- También habrá otros productos locales como cervezas, embutidos y mieles.
- Presencia internacional
- Montanejos se sitúa en un circuito que conecta municipios de España y Portugal dedicados al queso artesanal.
- La iniciativa “aglutina a municipios de España y Portugal con el objetivo de extenderse por Europa”, destacando a la localidad como un referente europeo del sector.
- Showcookings y chefs invitados
- La inauguración será con Ángela Gimeno, ganadora de la XII edición de Masterchef.
- Jonathan Rodríguez y José Bou realizarán showcookings durante el fin de semana.
- Actividades que “sitúan la gastronomía como protagonista” del evento.
- Cata-concurso y maridajes
- Se celebrará un cata-concurso con fallo y entrega de premios patrocinados por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.
- También habrá una cata-maridaje con productos Castelló Ruta de Sabor, “dirigida por José Manuel Manglano y Rosa Vázquez y amenizada por el pianista Juanvi Llinares”.
- Música y actividades familiares
- La programación incluye actuaciones en directo: Pacoenlaluna, Bandelocos y Canal 69, con pop, rumba y son con humor.
- Actividades para toda la familia y venta directa de productos.
- Según el alcalde Miguel Sandalinas: “eventos como este atraen visitas más allá del verano, promueven el consumo local, alargan la temporada turística y refuerzan la marca Montanejos como destino de calidad”.
