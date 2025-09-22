Castelló se adelanta al Sixties Rock Weekend con una 'pre-party' de alto voltaje en La Bohemia

La cuenta atrás para la VII edición del Sixties Rock Weekend ya ha comenzado. El festival, que llenará Castelló de espíritu sesentero los días 31 de octubre y 1 de noviembre, calienta motores este viernes 26 de septiembre con una fiesta de presentación en La Bohemia (calle Ciscar, 14) a partir de las 19.30 horas. Una cita imprescindible para los amantes del garage y el R&B que promete convertir la sala en una cápsula de los años sesenta.

La Pre-party contará con dos nombres internacionales de primera línea. Desde Australia aterrizan The High Learys, que regresan a los escenarios después de ocho años de silencio y lo hacen con nuevo disco bajo el brazo, capitaneados por Jamie Turner. Una ocasión única para reencontrarse con una banda que ha marcado un antes y un después en la escena retro-rock internacional.

The Nigh Times y The High Learys protagonizan el 'avance' del Sixties Rock Weekend 2025. / MEDITERRÁNEO

El cartel se completa con The Night Times, grupo californiano que ha sabido ganarse un lugar destacado en la escena garage de Los Ángeles. Sus directos son pura dinamita: energía desbordante, actitud rebelde y un sonido que conecta directamente con las raíces más salvajes de los sesenta.

Las entradas anticipadas están disponibles aquí desde 18 euros, mientras que en taquilla tendrán un precio de 22 euros.

Una antesala del festival

Esta preparty funciona como aperitivo de un festival que se ha consolidado como referente en el calendario cultural de Castelló. El Sixties Rock Weekend 2025 celebrará su séptima edición en La Bohemia (entradas a la venta en www.entradascastellon.com) con un cartel que confirma la buena salud de la escena retro: Los Estanques, Billy Tibbals, Los Bengala, Smart Dress, Paco Vila y The Black Beat son algunos de los nombres que encenderán el fin de semana grande del rock sesentero en la ciudad.

Con este arranque, el Sixties Rock Weekend reafirma su apuesta por traer a Castelló una programación que trasciende la nostalgia y conecta con nuevas generaciones de público. La cita del viernes es, sin duda, el mejor prólogo posible para lo que llegará a finales de octubre.