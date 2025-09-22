Dani se convierte en 'La Voz' de Burriana: "Estoy viviendo un sueño; la música es mi vida"

Dani Hernán, nacido en Burriana hace 24 años, tiene una pasión. Se llama música. Solo así se explica que lleve siete años como cantante de un conocido grupo local, Taranto, con el que amenizan “con rumbitas tardeos y cualquier evento que se ponga por delante”, así como que haya cursado en Madrid un Máster de Industria Musical tras haber concluido sus estudios en Publicidad. Ahora su carrera ha dado un salto gracias al conocido programa de Antena 3, ‘La Voz’, donde convenció a todos los ‘coaches’ en las audiciones a ciegas para posteriormente entrar en el equipo de Malú. “Estoy viviendo un sueño”, reconoce.

Dani, que interpretó precisamente la canción de Malú ‘Ángel caído’, confía en aprovechar esta oportunidad: “Mi objetivo es aguantar lo máximo posible. Llegar a un sitio así, que te digan cosas tan bonitas gente tan importante y poder hacer lo que más me gusta es increíble. La música es mi vida y quiero aprovechar esta oportunidad”.

No oculta el joven burrianense que su irrupción en ‘La Voz’ es un trampolín que puede relanzar su carrera, pues al margen de poder dar a conocer su talento “te llevas amistades y contactos de gente maravillosa. Aquí todos perseguimos las mismas metas y se ha gestado algo muy bonito”, reconoce el cantante en Mediterráneo.

Dani nunca ha dejado de luchar por hacerse un hueco en la música. “Soy aquel niño que algún día soñó con estar aquí”, confesó antes de subirse al escenario de La Voz. Ahora aquel niño puede demostrar que puede alcanzar todas las metas que se propuso en su día. Por de pronto, la primera ya la ha logrado, emocionando tanto al público como a los coaches en su primer programa. “Te quiero en mi vida, en mi equipo y en todos lados”; afirmó Malú. Casi nada.