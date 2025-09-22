La feria de la trufa más antigua de España está en Castellón: "Sabemos que somos futuro"

Del 27 al 30 de noviembre, un pueblo de Castellón acoge la feria de la trufa más antigua de España, un evento que combina tradición, gastronomía y desarrollo local. Esta cita histórica convierte a este municipio, situado en el Alto Palancia, en epicentro del oro negro, un hongo apreciado por la alta cocina y patrimonio de la provincia.

Se trata de El Toro y su el alcalde, José Arenes, ha reunido a la treintena de truficultores del municipio para revisar la edición de 2024 y proyectar la nueva convocatoria “cargada de éxito”. Como explica Arenes, “hemos hecho balance de la edición de 2024, que resultó un éxito. Preparamos ahora la nueva convocatoria con el deseo de ir a más, porque sabemos que somos futuro”.

El evento combina tradición, innovación y desarrollo local. Arenes destaca: “Sabemos que en esta feria tenemos una fortaleza innegable. El poder de la trufa es riqueza para nuestro municipio y apostar por este hongo es garantizar desarrollo al pueblo. Fija vida y crea oportunidades. Y como ayuntamiento siempre estaremos al lado de aquellas iniciativas que aseguren el mañana a nuestro municipio”. Fundado en 1997, el certamen fue el primero de este tipo registrado a nivel nacional y, tras un paréntesis, volvió “y hoy está más vivo que nunca. Crece cada año, porque hay esfuerzo, compromiso e implicación de todos”.

Cuatro días de actividades

Durante los cuatro días, la programación en El Toro ofrece actividades gastronómicas, showcookings y oportunidades de compra de trufa negra de Castellón y productos locales. Arenes subraya la evolución del evento: “Creemos que esta edición debe seguir avanzando, incorporando novedades, recursos y servicios, dando respuestas a la evolución de un mercado que está vivo y en constante cambio”. Con esta convocatoria, El Toro se consolida como referente nacional de la trufa negra, uniendo historia, innovación y proyección futura, y ofreciendo a visitantes y profesionales una experiencia completa que celebra uno de los tesoros culinarios más codiciados de España.