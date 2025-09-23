Avance del programa de actos de las fiestas del Roser en Almassora

Cuenta atrás para las fiestas del Roser en Almassora, que serán del 3 al 12 de octubre. No obstante, como ya viene sucediendo en los dos últimos años, el ambiente festivo arrancará con las prefiestas, que comenzarán mañana, a las 19.30, con la salida de la imagen de la Mare de Déu del Roser desde la parroquia de la Natividad hasta la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, donde estará hasta el día 5.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, junto a la reina y damas de la corte de honor, posan delante del ayuntamiento con el ‘llibret de festes’. / Mediterráneo

Prefiestas

Estas prefiestas para calentar motores contarán con un recinto taurino cerrado en el aparcamiento de la calle San Pedro, en el antiguo recinto de fiestas, donde habrá clases prácticas de la Escuela Taurina de Castellón este viernes (18.00 horas), un espectáculo tauroecuestre la misma jornada (23.00), el concurso de recortadores el sábado (11.00), Gran Prix de Peñas (18.30), vacas enfundadas por la noche, y tarde de vacas de José Arriazu e Hijos el domingo 28.

Además, la música tendrá un papel de relevancia con tardeo flamenco el viernes, un tributo a Estopa este sábado y el gran concierto de Medina Azahara en el párking de la piscina municipal.

A partir de octubre, vecinos y visitantes podrán consultar el programa de actos en la página web municipal, donde detallarán todos los eventos previstos. Uno de los platos fuertes serán los bous al carrer con la exhibición de 14 toros cerriles de ganaderías de prestigio. El cartel arrancará el sábado 4, a las 12.00 horas, con un encierro de cerriles de Zalduendo.

El día central será el domingo 5, festividad de la patrona. Por la mañana, será la ofrenda, mientras que por la tarde será la misa y posterior procesión. El miércoles 8 será el Dia del Major con un tributo a Isabel Pantoja; el viernes 10, la multitudinaria cena de pa i porta; y el domingo 12, el Dia del Xiquet en el párking de la piscina.

Reparto del 'llibret'

El horario del reparto del programa de fiestas, que se inicia este martes en la puerta de entrada del Ayuntamiento, es el siguiente: los martes 23 y 30 de septiembre y los viernes 26 de septiembre y 3 de octubre, de 09.30 a 13.00 horas, así como los miércoles 24 de septiembre y 1 de octubre y los jueves 25 de septiembre y 2 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas.