Jorge Blass se une al festival de magia de Vila-real y Yunke repite como embajador: toda la programación

La concejala de Cultura, Dora Saura, y el reconocido mago de la Vilavella, Yunke, han presentado este martes la 16ª edición de Màgia x Ací, el festival de magia solidaria que se celebrará en Vila-real del 2 al 4 de octubre y contará con más de una decena de artistas.

La responsable de Cultura ha querido agradecer a Yunke su predisposición, puesto que “todo y el resto de compromisos profesionales que tiene, siempre reserva tiempos para venir a nuestra localidad y no podemos más que dar las gracias”.

La concejala de Cultura, Dora Saura; y el mago Yunke han presentado este martes el festival Màgia x Ací de Vila-real. / Mediterráneo

Jueves 2 de octubre

Las actividades empezarán el jueves 2 de octubre con la Màgia solidària de tres magos, el vila-realense Vicent Villagrasa y los valencianos Sofía Vogan y el mago Miraver, que llevarán sus espectáculos a la Residencia Verge de Gràcia, al CEAM y al Centro de Discapacidades. Con actuaciones gratuitas, abiertas a los familiares y trabajadores, ofrecerán una experiencia mágica muy próxima y accesible.

“Son personas muy cariñosas y se disfruta mucho porque ves que tienen esa predisposición de ver la magia, de participar, … Siempre es muy gratificante”, ha indicado Yunke, director del festival.

Viernes 3 de octubre

El viernes 3 será el turno de la gala unipersonal, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Esta gala contará con la actuación estelar del mago madrileño Jorge Blass, todo un referente en la magia mundial, creador de innovadoras y sorprendentes ilusiones. Yunke ha afirmado que “hace años que voy detrás de Jorge, uno de los mejores magos del panorama internacional y nacional, para que participe en la gala unipersonal. Su agenda es complicada pero ahora, por fin, lo podemos tener aquí”.

Sábado 4 de octubre

El sábado 4, las calles de Vila-real también se llenarán de magia con los espectáculos en la plaza de la Vila tanto por la mañana, a las 12:00 y a las 13:00, como por la tarde, a las 17:00 y a las 18:00 horas, protagonizados por Kiko del Show, que ofrecerá un espectáculo con efectos de invención y creación propia con versiones de los juegos clásicos, y los alicantinos Manolo Costa y Mindaguillo, el dúo de magia cómica más premiado de Europa. Juegos de magia, humor y distracciones que sirven para crear un espectáculo participativo lleno de risas.

El plato fuerte del festival llegará el mismo sábado con la gran gala internacional, que empezará a las 19.30 horas en el Auditori Municipal. Esta gala contará con figuras de renombre en el mundo de la magia como el argentino Maxi, el madrileño Miguel Ajo, los barceloneses Isaac Jurado y el mago Marín y también actuará la vila-realense Patricia Ferrero. “Me hace especial ilusión contar en esta gala con Patricia, con la que he trabajado muchos años y se lo merece porque hay muy pocas magas en el ámbito nacional, y cuando hay y tienen las características de Patricia, es importante. Tengo muchas ganas de ver el número que está preparando puesto que será un estreno”, ha detallado el director del festival.

Papel de Yunke

Yunke, que durante el festival estará “entre bambalinas, organizando un poco y formando parte de estos días de magia”, ha destacado la fidelidad del público vila-realense durante todas las últimas ediciones del festival recordando el "gran apoyo que siempre recibe de la gente de Vila-real" y ha asegurado que “Vila-real tiene cultura mágica por los muchos años de tradición y esto hace que la gente tenga una educación de cuando reír, estar en silencio… Vila-real está muy abierto a la cultura, es un pueblo que sale a la calle y la gente está acostumbrada a ver estos números y para nosotros también supone un reto puesto que tenemos que hacerlo muy bien porque cuando hay tanta cultura y tradición, la exigencia del público es mayor”. Finalmente, ha querido agradecer al Ayuntamiento y a la regidora de Cultura su disposición y apoyo.

¿Cuándo podrán comprarse las entradas?

Saura ha explicado que desde el miércoles 24 de septiembre podrán adquirirse las entradas en la taquilla del Auditori, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h, y el miércoles de 18.00 a 20.00 h y también en línea, a través de la web www.entrades.vila-real.es. El precio general de la gala unipersonal es de 12 euros y el de la gala internacional 10 euros.

En ambos casos, el alumnado de las escuelas de danza y teatro de la ciudad podrán beneficiarse de descuentos.

Pincha este enlace para consultar toda la programación del festival Màgia x Ací de este año en Vila-real.