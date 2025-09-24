Vila-real dissenya una agenda cultural amb 30 propostes i protagonisme local: tota la programació fins a desembre
La programació inclou teatre, dansa, música i exposicions sense oblidar el vessant solidari pensat per a diferents perfils de públic i amb molta presència d’artistes vila-realencs
Vila-real dissenya una programació cultural per al darrer trimestre de l’any que inclou teatre, dansa, música i exposicions sense oblidar el vessant solidari pensat «per a diferents perfils de públic i amb molta presència d’entitats i artistes de la localitat», va destacar aquest dimecres la regidora de Cultura, Dora Saura.
Les activitats, que ja han començat amb les actuacions de Pepa Cases (Raïl) i Héctor Delgado (El Balansí), finalitzaran el 26 de desembre. Prop d’una trentena d’iniciatives que estaran copades, fonamentalment, per propostes musicals com Top Secret, actuació de l’Spanish Brass del 19 d’octubre. L’Òpera Gurmet, iniciativa inclosa en el cicle de música clàssica de Crea Escena, arribarà el 25 d’octubre a les 19.30 hores amb Rigoletto. De la mà de l’Associació Supramúsica Antiga tindrà lloc, a la capella del Crist de l’Hospital el 9 de novembre, el concert de Música Antiga.
La UM La Lira commemorarà Santa Cecília amb dues actuacions els dies 14 i 15 de novembre i tancarà la programació de novembre, el dia 29, el concert líric del tenor José Antonio Navarro, la soprano Yasmin Muller i el pianista José Ramón Echezarreta.
El desembre començarà amb el concert anual d’aniversari de l’Orquestra Francesc Tàrrega (12) i l’espectacle Va de Jota, del Grup de Danses El Raval, el dia 13. Seguirà amb la cantata Naixement (diumenge 14, a l’església Evangelista), les audicions del Conservatori Mestre Goterris, el concert de Nadal de la Unió Musical La Lira i Socarrats (19), la XXXIII Trobada de Nadales (diumenge 21, a la basílica de Sant Pasqual) i tancarà la programació d’aquest trimestre, i de l’any, el Concert de Nadal Messiah, a l’església arxiprestal el 26.
En l’àmbit teatral, aquest dissabte arriba Mapache, protagonitzada pel vila-realenc Sergio Caballero. El 17 d’octubre serà el torn de Rogles de cançons i misèria; el 31 d’octubre pujarà a escena Carol Tomás amb Per l’humor de 10 i el 28 de novembre es presentarà la representació Mentiras Inteligentes.
Apartat solidari
En l’apartat solidari, s’inclouen tres propostes. La primera, els dies 25 i 26 de setembre, amb el musical El rey León, a càrrec del taller de teatre de la Consolació i a benefici de Creu Roja (donatiu de 5 euros). El dia 4, la Casa de l’Oli acollirà Mis letras, tu ayuda, un projecte solidari que promou l’intercanvi de llibres per menjar no perible, a benefici de Càritas Interparroquial i, finalment, el 8 de novembre l’espectacle Melodías recaptarà fons per a Mans Unides (donatiu de 10 euros).
Punxa en aquest enllaç per a consultar tota la programació cultural de l'últim trimestre de l'any.
Exposicions
Per altra part, més enllà de les exposicions inaugurades durant les festes patronals de setembre al Convent, espai d’art, i que romandran obertes diverses setmanes, el Museu de la Ciutat Casa de Polo acollirà la mostra “Mi versión”, de Paquita Poyatos, i la Casa de l’Oli serà l’espai per a les mostres d’Àgueda Nicomedes, Inma Escrig i Lluís Pérez.
Saura ha indicat que s’instal·laran tótems a les principals avingudes de la ciutat amb la programació detallada i informació amb horaris, preus, … i ha animat la ciutadania a registrar-se a la llista de difusió de Cultura per a estar al dia de les iniciatives de la Regidoria. “Les persones interessades han d’enviar el missatge “ALTA” al telèfon 616 253 681 i així rebran tota la informació cultural”, ha detallat la regidora que també ha recordat que el programa pot consultar-se mitjançant un QR.
