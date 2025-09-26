Cabanes comença la programació pels 100 anys de la Font del Bon Succés: tots els actes
La Mare de Déu de les Santes ha arribat al municipi en una multitudinària romeria i demà dissabte serà protagonista
Cabanes ha iniciat les celebracions emmarcades en les festes del Centenari de la Font del Bon Succés aquest divendres. Una festivitat que es suma als festejos de les Festes de l'Aigua 2025 dutes a terme a finals de juliol, les quals es celebren cada 25 anys en el municipi de la Plana Alta. Aquest matí s'han inaugurat dos murals i una exposició fotogràfica i documental que serviran per homenatjar una efemèride singular en la història moderna del municipi.
L'artista Sara Bellés ha sigut la creadora encarregada d'enregistrar, amb dos murals, escenes quotidianes relacionades amb l'arribada de l'aigua al municipi de la Plana Alta. En els llavadors municipals s'ha pintat un dels murals, mentre que l'altre està situat en el carrer la Cava. Els llavadors recullen l'aigua sobrant de la Font del Bon Succés, construïts durant la mateixa època i donant un servei essencial per al poble, usat majoritàriament per dones durant el segle XX i convertint-se en espai de reunió i conversa.
Autoritats locals han participat de la inauguració dels dos murals i també de l'exposició fotogràfica i documental oberta en el Casal Jove. Aquesta mostra reuneix documents dels darrers 100 anys que tracten l'evolució de Cabanes des dels ulls de la Font del Bon Succés. L'associació L'Atall del municipi ha creat aquest recull i estarà disponible durant el cap de setmana del Centenari de la Font del Bon Succés.
Entrada de la Mare de Déu de les Santes i programació
La Mare de Déu de les Santes tindrà protagonisme durant tot el cap de setmana: aquest divendres ha arribat a Cabanes des de l'ermitori, en una romeria que habitualment se celebra el primer dissabte de maig. La romeria, que ha reunit a centenars de veïns, ha entrat al municipi pel peiró del Calvari fins a endinsar-se cap a l'església parroquial. La Unió Musical Santa Cecília tanca la nit del divendres amb un concert a les 22.30h en la plaça els Hostals davant de la Font del Bon Succés.
La mateixa plaça serà el principal escenari del dissabte al matí durant la cercavila que es durà a terme a les 11h, coincidint amb el centenari oficial de la Font del Bon Succés. Amb eixida i arribada a l'església parroquial, diverses entitats i associacions de diferents comarques valencianes participaran en un acte que recorrerà els carrers i places de Cabanes. Associacions de caràcter cultural i tradicional com a grups de danses de diversos pobles, la Nova Muixeranga d'Algemesí, dolçaines i tabals, l'Esquadra de Trabucaires Xaloc de Castelló, els Botafocs del Grau de Castelló, els Tambors de Passió d'Almassora o els Gegants i Cabuts de Cabanes ompliran de festa i música un dia per al record.
A les 14h tancarà el matí amb una 'mascletà'. A la vesprada, el camp de futbol Ricardo Martín acull un vol de globus aerostàtic obert a tot el públic des de les 18h, acte que es repetirà el diumenge a les 18h. De nit, l'espectacle musical de l'orquestra Montecarlo captarà l'atenció de veïnat i visitants. El diumenge a les 11h reprén el programa amb la visita de la Mare de Déu de les Santes al cementeri municipal en forma de processó per a honrar i recordar als difunts. A les 16h, la Verge iniciarà el seu retorn des de l'església parroquial cap a l'ermita de les Santes, lloc de repòs habitual de la imatge.
100 anys de la Font del Bon Succés
El 27 de setembre de 1925 quedarà per al record etern del poble de Cabanes. Tal dia, la Font del Bon Succés va quedar inaugurada en el centre de la plaça Els Hostals. Un gir en la història del municipi. Un punt d'inflexió que va canviar la vida del veïnat, perquè ja comptaria amb aigua corrent prop de les cases. 100 anys després, el 27 de setembre de 2025 es commemora el centenari en un cap de setmana en el qual s'ha preparat una intensa activitat cultural i tradicional.
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos