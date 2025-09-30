Cultura i tradició prenen Onda este Nou d’Octubre: la programació
L’Ajuntament ha presentat la programació d’actes amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, que omplirà la ciutat d’activitats culturals i lúdiques per a totes les edats
L’Ajuntament d’Onda ha donat a conéixer els actes del Nou d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, amb una agenda plena de cultura, tradició i activitats familiars per a totes les edats.
La regidora d’Educació, María Ojeda, i el regidor de Cultura i Joventut, Daniel Álvaro, han destacat que es tracta d’un programa que combina música, teatre, folklore, esports i gastronomia. “El Nou d’Octubre és l’oportunitat per a reivindicar la nostra identitat i transmetre tradicions i valors a les noves generacions”, ha assenyalat Ojeda.
Programació d’actes
- Dimecres 1 d’octubre
- Lliurament de còmics a les biblioteques escolars
- Col·labora: Acadèmia Valenciana de la Llengua
- Dijous 2 d’octubre
- Teatre de titelles Les llegendes de Jaume I (Floc Teatre)
- Sessions a les 9.30 i 11.00 h a la Sala la Cassola (per a alumnat de 4t de Primària)
- Divendres 3 d’octubre
- Presentació del llibre Les ferides del món, de Vicent Usó
- Casa de la Cultura, 19.00 h
- Dimarts 7 d’octubre
- Contacontes Llegendes d’en Jaume I amb Rebombori Cultural
- Sala infantil de la Biblioteca, 17.30 h (a partir de 4 anys)
- Dimecres 8 d’octubre
- Taller gastronòmic Fem una mocadorà
- Biblioteca, 17.30 h (a partir de 3 anys)
- Col·labora: Panaderia Castañ
- Dijous 9 d’octubre – Jornada central
- 9.00 a 12.00 h – Partida de pilota valenciana, modalitat raspall (carrer de Sant Miquel)
- 11.00 h – Jocs infantils tradicionals (Raval de Sant Josep) i cercavila amb Gegants i Cabuts, Dolçainers i Tabaleters i Grup Folklòric
- 12.00 h – Acte institucional al Pla, amb discurs de l’alcaldessa Carmina Ballester i interpretació de l’Himne de la Comunitat Valenciana a càrrec del tenor Vicente Ombuena i de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda (UMSCO)
- 19.30 h – Concert de música valenciana a l’Auditori UMSCO amb la Unió Musical Santa Cecília
- Dissabte 11 d’octubre
- Visita teatralitzada al Castell i Centre Històric, 12.00 h
- Diumenge 12 d’octubre
- Visita teatralitzada a la Torre de la Presó, 12.00 h
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
- Boom' de tarjetas ciudadanas en Castelló. Aumentan un 54% en solo un mes
- Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros