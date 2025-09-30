Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura i tradició prenen Onda este Nou d’Octubre: la programació

L’Ajuntament ha presentat la programació d’actes amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, que omplirà la ciutat d’activitats culturals i lúdiques per a totes les edats

La programació inclou un cercavila amb Gegants i Cabuts.

La programació inclou un cercavila amb Gegants i Cabuts. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

L’Ajuntament d’Onda ha donat a conéixer els actes del Nou d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, amb una agenda plena de cultura, tradició i activitats familiars per a totes les edats.

La regidora d’Educació, María Ojeda, i el regidor de Cultura i Joventut, Daniel Álvaro, han destacat que es tracta d’un programa que combina música, teatre, folklore, esports i gastronomia. “El Nou d’Octubre és l’oportunitat per a reivindicar la nostra identitat i transmetre tradicions i valors a les noves generacions”, ha assenyalat Ojeda.

Noticias relacionadas y más

Programació d’actes

  • Dimecres 1 d’octubre
  • Lliurament de còmics a les biblioteques escolars
  • Col·labora: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  • Dijous 2 d’octubre
  • Teatre de titelles Les llegendes de Jaume I (Floc Teatre)
  • Sessions a les 9.30 i 11.00 h a la Sala la Cassola (per a alumnat de 4t de Primària)
  • Divendres 3 d’octubre
  • Presentació del llibre Les ferides del món, de Vicent Usó
  • Casa de la Cultura, 19.00 h
  • Dimarts 7 d’octubre
  • Contacontes Llegendes d’en Jaume I amb Rebombori Cultural
  • Sala infantil de la Biblioteca, 17.30 h (a partir de 4 anys)
  • Dimecres 8 d’octubre
  • Taller gastronòmic Fem una mocadorà
  • Biblioteca, 17.30 h (a partir de 3 anys)
  • Col·labora: Panaderia Castañ
  • Dijous 9 d’octubre – Jornada central
  • 9.00 a 12.00 h – Partida de pilota valenciana, modalitat raspall (carrer de Sant Miquel)
  • 11.00 h – Jocs infantils tradicionals (Raval de Sant Josep) i cercavila amb Gegants i Cabuts, Dolçainers i Tabaleters i Grup Folklòric
  • 12.00 h – Acte institucional al Pla, amb discurs de l’alcaldessa Carmina Ballester i interpretació de l’Himne de la Comunitat Valenciana a càrrec del tenor Vicente Ombuena i de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda (UMSCO)
  • 19.30 h – Concert de música valenciana a l’Auditori UMSCO amb la Unió Musical Santa Cecília
  • Dissabte 11 d’octubre
  • Visita teatralitzada al Castell i Centre Històric, 12.00 h
  • Diumenge 12 d’octubre
  • Visita teatralitzada a la Torre de la Presó, 12.00 h
Cartell del Nou d'Octubre a Onda.

Cartell del Nou d'Octubre a Onda. / MEDITERRÁNEO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents