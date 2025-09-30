La exvoz de La Oreja de Van Gogh actuará gratis en Castellón este octubre

La voz que marcó a una generación con La Oreja de Van Gogh sonará en un municipio de la provincia de Castellón.

La cantante Leire Martínez ofrecerá un showcase exclusivo el próximo sábado 11 de octubre, a las 20:00 horas.

Lo hará en el Teatro Payà de la capital de la Plana Baixa (Camí d’Onda, 30). Este evento musical, abierto a la ciudadanía y presentado por Europa FM con el patrocinio de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana, servirá de marco para la inauguración de la rehabilitación integral de la fachada del Teatro Payà, en un acto que contará con la asistencia de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La artista, conocida por su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh y por éxitos recientes como Tonto por ti junto a Abraham Mateo, ofrecerá un concierto especial para el público de la Plana Baixa, en el que repasará tanto sus nuevos temas como canciones inolvidables de su antiguo grupo.

Entradas

Los ciudadanos interesados en asistir podrán recoger sus entradas de manera presencial y gratuita, a partir del 1 de octubre, de lunes a viernes, en la Casa de la Cultura de Burriana, en horario de 10:00 a 13:00 por las mañanas y de 17:00 a 20:00 por las tardes, hasta agotar existencias.

La remodelación de la fachada del Teatro Payà ha supuesto una inversión total de 253.495 euros. Esta actuación ha sido posible gracias al apoyo económico del Plan Impulsa de la Diputación de Castellón, que ha aportado alrededor de 150.000 euros, complementados con aproximadamente 100.000 euros de fondos propios del Ayuntamiento.

La intervención se suma a las mejoras llevadas a cabo en el interior del edificio, como el acondicionamiento del espacio del antiguo bar en la planta baja y la sala multiusos de la segunda planta. En total, el Ayuntamiento de Burriana, en colaboración con la Diputación de Castellón, ha invertido cerca de 300.000 euros en este inmueble cultural para devolverle todo su esplendor.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado “la calidad de la artista”, que deleitará al público con una selección de sus grandes temas y que lo hará, “de forma totalmente gratuita para nuestros vecinos”.