El Recinto Ferial de Castelló se prepara para convertirse en el epicentro de la diversión el próximo viernes 3 de octubre con la celebración de Capla & Kids, una jornada familiar gratuita que abrirá el fin de semana del esperado Capla Festival 2025.

La propuesta, dirigida a todas las edades, combina música, juegos, gastronomía y espacios de descanso en un mismo recinto. Una experiencia pensada para disfrutar en familia que, además, servirá como antesala del gran festival musical que tomará el relevo al día siguiente.

Entrada gratuita y horario de Capla & Kids Castelló

Capla & Kids abrirá sus puertas el viernes 3 de octubre de 17.00 a 23.00 horas, ofreciendo seis horas de actividades continuas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, lo que convierte a esta jornada en una cita accesible para todos los públicos de Castellón y alrededores.

Hinchables gigantes y juegos para todas las edades

Uno de los grandes reclamos serán los hinchables gigantes, diseñados tanto para el público infantil como para jóvenes y adultos con ganas de reto. El acceso a cada atracción costará 1 euro, aunque las familias podrán optar por un bono ilimitado de 10 euros para disfrutar de forma libre durante toda la tarde.

Concierto de Los Indi.os y música de DJ’s

La música será protagonista desde la apertura de puertas gracias a una selección de DJ’s que pincharán hasta el cierre. El momento más esperado llegará a las 19:00 horas con el concierto de Los Indi.os, un grupo que promete hacer bailar a todo el público con su energía y repertorio festivo.

Food Trucks y zona de descanso familiar

La experiencia se completará con una amplia zona de Food Trucks, que ofrecerá opciones gastronómicas variadas para todos los gustos. Además, el recinto contará con cientos de mesas y sillas estratégicamente colocadas para garantizar comodidad y buena visibilidad del escenario y de los hinchables.

Punto de recogida de pulseras del Capla Festival

Capla & Kids no solo será un espacio de ocio, sino también un punto logístico clave para el festival principal. Quienes ya tengan entrada para el Capla Festival podrán canjearla por la pulsera oficial el mismo viernes en la puerta S11. Esto les permitirá acceder directamente al recinto el sábado 4 de octubre, evitando colas en la puerta S3.

Capla Festival 2025: el gran evento musical del otoño

El sábado 4 de octubre el testigo lo tomará el Capla Festival, dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. El cartel incluye a grandes nombres como Fangoria, La La Love You, Seguridad Social o Sidonie, consolidando al festival como una de las citas musicales imprescindibles de la temporada en Castellón.

Un fin de semana de música y diversión en Castelló

Con esta fórmula doble, la organización convierte al Recinto Ferial en epicentro cultural durante dos días consecutivos: primero con la gran fiesta familiar gratuita Capla & Kids, y después con una jornada de pop y rock en directo con algunos de los artistas más importantes del panorama nacional.