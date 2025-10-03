Traiguera viaja a la antigua Roma con Thiar Julia: actos, dónde comer, dónde aparcar...
La programación de la feria, que se celebra este 4 y 5 de octubre, incluye recreaciones, visitas guiadas, exposiciones, charlas, demostraciones artesanales y juegos para los más pequeños
Traiguera se prepara para viajar al pasado y revivir su herencia romana con la celebración de una nueva edición de la Feria Romana Thiar Julia, que tendrá lugar este fin de semana. A lo largo de las dos jornadas, las calles se llenarán de teatro, recreaciones históricas y mitología romana: personajes como Medusa, Plutón, las Ninfas o el Fauno compartirán escenario con esclavos, vendedores, vestales y otros protagonistas de la época.
El programa también ofrece visitas guiadas, exposiciones, charlas, demostraciones artesanales y un espacio de juegos dedicado a los más pequeños, haciendo de la feria un evento perfecto tanto para familias como para amantes de la historia y la cultura.
El horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Benicàssim es el municipio más rico de Castellón: ¿en qué posición está tu localidad?
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Castellón se moviliza por Sofía, la activista de Burriana 'secuestrada' en Israel
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella
- El asesino que mató a su mujer y cobraba su pensión
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria