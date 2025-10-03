Traiguera viaja a la antigua Roma con Thiar Julia: actos, dónde comer, dónde aparcar...

Traiguera se prepara para viajar al pasado y revivir su herencia romana con la celebración de una nueva edición de la Feria Romana Thiar Julia, que tendrá lugar este fin de semana. A lo largo de las dos jornadas, las calles se llenarán de teatro, recreaciones históricas y mitología romana: personajes como Medusa, Plutón, las Ninfas o el Fauno compartirán escenario con esclavos, vendedores, vestales y otros protagonistas de la época.

El Ayuntamiento ha dispuesto zonas para estacionar durante el fin de semana. / Ajuntament Traiguera

El programa también ofrece visitas guiadas, exposiciones, charlas, demostraciones artesanales y un espacio de juegos dedicado a los más pequeños, haciendo de la feria un evento perfecto tanto para familias como para amantes de la historia y la cultura.

Establecimientos que ofrecen tapas o menús con motivo de la feria romana. / Ajuntament Traiguera

El horario será de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Programación del sábado de la feria romana. / MEDITERRÁNEO