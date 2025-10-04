Emocionante y rápido: Así ha sido en encierro con toros de Zalduendo que abre las fiestas de Almassora

Almassora esperaba a los de Zalduendo como en el campo se esperan las lluvias. Balcones llenos, choques de manos y abrazos dieron vida a la Vila como cada primer fin de semana de octubre, cuando el municipio rinde pleitesía a la Mare de Déu del Roser.

Eran las 12.00 horas cuando a los pies del campanario de la plaza Mayor, símbolo de un pueblo, se abrió el portón de los improvisados corrales. Afanado, Abanador, Afranjado, Abajeño, Aguabuena y Abruño, marcados con el hierro cacereño, enfilaron por la calle San Joaquín arropados por los cabestros.

Las imágenes del primer encierro de las fiestas de Almassora / Erik Pradas

Por los renovados adoquines del tradicional vial se han visto las primeras carreras del encierro patrocinado por las peñas Juventud Taurina, Els Penjats, El Barrilet, El Racó, T’Empujen, El Gavell, Aficionats al Bou, Gent del Bou, El Corb, Els Clafidors, San Fermín, Amigues del Bou, El Roser, A.C.T. La Picaora, El Jaleo y El Bureo, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Almassora.

Momentos emocionantes

Tras su paso por la calle Colón, se ha vivido uno de los momentos más emocionantes con la entrada de los seis toros a la conocida como la Estafeta de Almassora. Como es habitual, la preciada calle Mayor ha registrado la mayor afluencia de corredores, algunos con de ellos con la revista Bous en Almassora que cada fiestas edita Juanín enrollada en la mano cual periódico sanferminero.

En esos metros de emoción la manada se ha mantenido compacta, dificultando que los corredores llegados de toda España tuvieran huecos para coger toros. Entre ellos, el albaceteño David Úbeda, con la camiseta de Aficionats; Chuchete, desde Cuéllar; Fernando con la elástica Del Real Valladolid; así como otros ya habituales llegados desde Murcia o diferentes municipios valencianos. Entre los de casa destacar a Samuel Valero, Víctor Cerisuelo o Sergio Pérez; así como los rodaors locales ayer convertidos en pastores del evento.

Pasaban tres minutos del mediodía cuando los de Zalduendo cumplían su cometido tras llegar a la zona del portal, sin que se registraran incidentes de gravedad pero sí numerosas caídas debido a las apreturas. Los aplausos volvían a sonar en el recorrido, en el que ha habido un recuerdo especial para el aficionado y fotógrafo local Óscar Morales.

Tras el evento, se ha celebrado un encierro y desencierro con toros de la ganadería de La Espuela, que ha desembocado en la plaza Mayor.