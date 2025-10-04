Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un multitudinario Esclat abre las fiestas de Almassora

Cientos de personas se concentran para dar la bienvenida a 10 días de celebraciones en honor a la Mare de Déu del Roser

Cientos de personas se dieron cita en la medianoche para iniciar las fiestas del Roser de Almassora.

Cientos de personas se dieron cita en la medianoche para iniciar las fiestas del Roser de Almassora. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Esclat de Festa dio anoche, a las 00.00 horas, el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser de Almassora con 10 días de diversión gracias a más de un centenar de actos pensados para todos los públicos. La reina, Sara Benet, y su corte de honor, conformada por Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahis y Juani Hernández, fueron las encargadas de inaugurar los festejos desde el balcón de Ca la Vila ante una llena plaza Mayor.

Autoridades, representantes festivas y artistas inauguraron ayer las exposiciones festivas.

Autoridades, representantes festivas y artistas inauguraron ayer las exposiciones festivas. / Mediterráneo

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, destacó que las fiestas patronales son «jornadas para reencontrarnos, para compartir, para disfrutar de nuestras tradiciones y para rendir homenaje a nuestra patrona con devoción, alegría y orgullo». «La Mare de Déu del Roser es símbolo de unidad, de fe y de identidad para nuestro pueblo. En su honor y pensando en todos los almassorins, desde la Concejalía de Fiestas, que lidera Arturo Soler, y la Junta Local de Fiestas, presidida por Santiago López, se organizaron actos para todos los públicos que combinan lo religioso, lo cultural, lo festivo y lo popular», remarcó.

Invitación a vivir la fiesta

La alcaldesa de Almassora invitó a todos a «vivir estas fiestas con intensidad, pero también con respeto, civismo y responsabilidad, para que todos podamos disfrutarlas al máximo».

Noticias relacionadas y más

Antes del esperado Esclat de Festa, se inauguró, a las 19.30 horas, en el Espai Mercat, la exposición Tres visiones y un encuentro, de pintura al óleo sobre tela y madera y pintura al pastel, de los artistas Miguel Ángel Cabañero Pisa, Rebeca Brun y Montse Talavera Punzano. A las 20.00 horas, se inauguró el Mesón del Vino en la plaza Pere Cornell, que contará con actuaciones en directo todas las tardes y que abrió Rumba Sierra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents