Un multitudinario Esclat abre las fiestas de Almassora

El Esclat de Festa dio anoche, a las 00.00 horas, el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser de Almassora con 10 días de diversión gracias a más de un centenar de actos pensados para todos los públicos. La reina, Sara Benet, y su corte de honor, conformada por Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahis y Juani Hernández, fueron las encargadas de inaugurar los festejos desde el balcón de Ca la Vila ante una llena plaza Mayor.

Autoridades, representantes festivas y artistas inauguraron ayer las exposiciones festivas. / Mediterráneo

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, destacó que las fiestas patronales son «jornadas para reencontrarnos, para compartir, para disfrutar de nuestras tradiciones y para rendir homenaje a nuestra patrona con devoción, alegría y orgullo». «La Mare de Déu del Roser es símbolo de unidad, de fe y de identidad para nuestro pueblo. En su honor y pensando en todos los almassorins, desde la Concejalía de Fiestas, que lidera Arturo Soler, y la Junta Local de Fiestas, presidida por Santiago López, se organizaron actos para todos los públicos que combinan lo religioso, lo cultural, lo festivo y lo popular», remarcó.

Invitación a vivir la fiesta

La alcaldesa de Almassora invitó a todos a «vivir estas fiestas con intensidad, pero también con respeto, civismo y responsabilidad, para que todos podamos disfrutarlas al máximo».

Antes del esperado Esclat de Festa, se inauguró, a las 19.30 horas, en el Espai Mercat, la exposición Tres visiones y un encuentro, de pintura al óleo sobre tela y madera y pintura al pastel, de los artistas Miguel Ángel Cabañero Pisa, Rebeca Brun y Montse Talavera Punzano. A las 20.00 horas, se inauguró el Mesón del Vino en la plaza Pere Cornell, que contará con actuaciones en directo todas las tardes y que abrió Rumba Sierra.