Nules hace de los actos taurinos un emblema de sus fiestas patronales

Nules vuelve a estar en fiestas. Como destacaba este sábado la concejala del área, Blanca Silvestre, parece que el municipio, desde el mes de junio desde la programación de Sant Joan, vive permanentemente en una sucesión de celebraciones, con las de Sant Roc en la playa, las patronales de Sant Bartomeu y las de Mascarell en agosto; las de Sant Xotxim en septiembre y ahora las patronales de la Soledad, y lo cierto es que así de intensa es su agenda de citas populares.

Una serie de festejos consecutivos que tendrán su culminación esta semana, y que tras los Jocs Florals del viernes, ha exhibido su faceta más taurina, en un día que se inició con novedad y con éxito de participación y asistencia: el I Encierro Campero.

Medio centenar de jinetes con sus respectivas monturas han hecho posible un espectáculo inédito en el municipio. Aunque es muy habitual organizar eventos con la participación de caballos, gracias a la implicación de la asociación Amics del Cavall, nunca hasta ahora en la población el público había asistido a algo similar en la Vila: la entrada al galope acompañando a los mansos y los toros, desde la calle Santa Teresa hasta la plaza Mayor. Una carrera no exenta de dificultad, como evidenciaron las caídas de un par de jinetes a su llegada a la plaza, sin consecuencias para los protagonistas.

El medio centenar de participantes en el I Encierro Campero han disfrutado de un almuerzo en el parque de Els Quatre Camins. / MEDITERRÁNEO

Y si bien es cierto que los actos taurinos han tenido una hegemonía indiscutible en el programa, podría decirse que este sábado ha sido el día de las peñas. Dos han sido las que han patrocinado los dos primeros bous per la Vila de las patronales de la Soledat, El 7 y la Associació Gastronòmica Taurina l’Esmorzar del Bou, y casi medio centenar han sido las que han organizado lo que ya se ha convertido en costumbre: la Festa del Mesclaillo, que ha celebrado su tercera edición, con la música como elemento vertebrador.

Precisamente la música es otro de los apartados esenciales del programa, que se ha abierto con una apuesta del Ayuntamiento por la diversidad, como defiende la concejala. En las fiestas de octubre habrá varios tributos, como el de El Último de la Fila y Manolo García, o los que se harán a Melendi, a MClan y a la música en valenciano, en una búsqueda de «la variedad que atraiga al público más amplio posible». Y así es como, con participación y sin incidentes reseñables, Nules ha iniciado sus patronales.