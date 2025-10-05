Almassora honra con fervor a la Mare de Déu del Roser

Almassora vivió este domingo la jornada más emotiva de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser. La localidad rindió tributo a su patrona con actos religiosos y festivos que reunieron a centenares de vecinos en las calles.

La jornada comenzó con la ofrenda floral durante el traslado de la imagen desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, donde permanecía desde el pasado 25 de septiembre, hasta la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. Numerosos vecinos, entidades festivas, culturales y religiosas, así como miembros de la corporación municipal y la corte de honor, acompañaron a la patrona durante el recorrido.

La reina de las fiestas y la alcaldesa encabezaron la comitiva. / MEDITERRÁNEO

Encabezaron la comitiva la reina de las fiestas, Sara Benet, y la alcaldesa, María Tormo, junto a la corte de honor formada por Lidia Martínez, Carla Sánchez y Juani Hernández. «Hoy es un día muy especial para todos los almazorenses. Celebramos a nuestra patrona, símbolo de fe, de unidad y de tradición para nuestro pueblo. Que la Mare de Déu del Roser nos acompañe, nos proteja y nos guíe siempre», señaló la alcaldesa.

Al llegar al templo de la Natividad, los ramos fueron depositados en el altar mayor junto a la imagen del Roser. Por la tarde, a las 19.00 horas, se celebró la misa solemne presidida por el párroco Juan Ángel Tapiador, seguida de la procesión por el recorrido habitual.

La jornada concluyó con una gran traca y fuegos artificiales. Además de los actos religiosos, la programación incluyó actividades infantiles en la plaza España y propuestas de la Escuela de la Naturaleza de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, organizadas por el Club de Caza de Almassora en el recinto festivo.

La celebración volvió a demostrar el arraigo y la fe con los que los almazorenses viven sus fiestas.