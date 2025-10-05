Ilusionistas de 10 hacen de Vila-real capital de la magia

Vila-real ha vuelto a convertirse un año más, y ya van 16 ediciones, en la capital de la magia, al menos durante las jornadas en las que se ha desarrollado la iniciativa Màgia x Ací, un evento que, desde sus inicios, dirige el mago castellonense más internacional, Yunke, con la organización y el patrocinio de la Concejalía de Cultura.

Mucho más que espectáculos

Y es que Màgia x Ací es mucho más que un compendio de espectáculos, todo ellos de gran calidad, en los que los vila-realenses disfrutan con las actuaciones de los mejores magos del momento a nivel internacional.

Es una cita que, además, lleva el arte del ilusionismo a la misma calle y, en una apuesta por la inclusión, a los mayores de la residencia Verge de Gràcia y a los usuarios del Centro Especializado de Atención a los Mayores (CEAM) y del centro de personas con discapacidad. Todo ello de la mano de Vicent Villagrasa, Mago Miraver y Sofía Vogan.

Cientos de niños y adultos

Así, cientos de niños y adultos fueron testigos ayer de la sección de Màgia al Carrer, donde el madrileño Kiko del Show y los alicantinos Manolo Costa y Mindanguillo centraron dos exhibiciones de trucos cargado del mejor humor para todos los públicos.

La tarde-noche anterior, la del viernes, las miradas estuvieron puestas en la gala unipersonal que protagonizó el televisivo Jorge Blass, en el Auditori Municipal. Un espectáculo en el que el conocido ilusionista puso de relieve su trabajo innovador en la materia.

El cierre

Y ya para cerrar la 16ª edición de Màgia x Ací, el Auditori Municipal fue el escenario ayer de una gala internacional cargada de talento y en la que pusieron toda la carne en el asador la vila-realense Patricia Ferrero, los catalanes Isaac Jurado y Mag Marín, el argentino Maxi y el madrileño Miguel Ajo.

El mago Yunke se mostró ayer satisfecho, tanto por la calidad de los espectáculos como por la importante respuesta que el público volvió a dar a Màgia x Ací.