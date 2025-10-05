La música cobra protagonismo y es polo de atracción del público en las fiestas de Nules

La concejala de Fiestas de Nules, Blanca Silvestre, ya lo anunciaba con el inicio de la programación de las patronales de la Soledat: la música tiene un gran relevancia entre los actos de esta semana, con propuestas diversas y pensadas para atraer al máximo de público posible. Y así se ha podido ver este domingo en la calle Santa Natalia, con un espectáculo protagonizado por la cantante Gisela, que ha congregado a decenas de familias en la calle Santa Natalia, como uno de los actos centrales con los que la localidad ha cerrado su primer fin de semana de fiestas.

Una jornada que ha tenido las luces de la alta participación, pero también las sombras de una exhibición taurina que ha tenido que finalizarse antes de tiempo. Cuando el toro de La Campana llevaba apenas media hora en el recinto, en plena plaza Mayor, sobre el entablado que cubre la fuente, falto de fuerzas ha acabado acostado y poniendo en dificultades a los integrantes de la Comissió del Bou.

Garantizar la seguridad

La reacción ha sido tan rápida como la necesidad de garantizar la seguridad de todos los intervinientes lo ha permitido. Era obvio que el animal no iba a llegar hasta el corro por su propio pie, así que aprovechando el sistema de seguridad adicional que se instaló en el 2024, que cierra con barreras abatibles la plaza, al no poder llevar al toro hasta el cajón, han llevado el cajón hasta el toro.

El toro de La Campana, falto de fuerzas, ha acabado acostado en medio de la plaza Mayor, hasta que poco a poco ha entrado en el cajón. / MEDITERRÁNEO

Ha hecho falta paciencia y la operación no ha estado exenta de riesgos, porque hasta el astado que parece más desvalido entraña un peligro innegable si pretende defenderse, pero no se han producido percances. Ha acabado encerrado y ha podido lanzarse el cohete que anuncia que el acto taurino se ha completado.

Programa a medio gas

La población encara unos días con una programación adaptada a la realidad que diferencia las patronales de agosto de las de octubre: los escolares y estudiantes tienen clase y la mayor parte de la gente no tiene vacaciones. Hasta el miércoles, no hay orquestas ni discomóviles. El único acto nocturno, hasta la víspera del 9 d’Octubre, que incluirá un tributo a Melendi, será la Nit d’Albaes de hoy.