La música cobra protagonismo y es polo de atracción del público en las fiestas de Nules
Un espectáculo familiar y el tardeo habitual del mesón reúnen a cientos de personas
La concejala de Fiestas de Nules, Blanca Silvestre, ya lo anunciaba con el inicio de la programación de las patronales de la Soledat: la música tiene un gran relevancia entre los actos de esta semana, con propuestas diversas y pensadas para atraer al máximo de público posible. Y así se ha podido ver este domingo en la calle Santa Natalia, con un espectáculo protagonizado por la cantante Gisela, que ha congregado a decenas de familias en la calle Santa Natalia, como uno de los actos centrales con los que la localidad ha cerrado su primer fin de semana de fiestas.
Una jornada que ha tenido las luces de la alta participación, pero también las sombras de una exhibición taurina que ha tenido que finalizarse antes de tiempo. Cuando el toro de La Campana llevaba apenas media hora en el recinto, en plena plaza Mayor, sobre el entablado que cubre la fuente, falto de fuerzas ha acabado acostado y poniendo en dificultades a los integrantes de la Comissió del Bou.
Garantizar la seguridad
La reacción ha sido tan rápida como la necesidad de garantizar la seguridad de todos los intervinientes lo ha permitido. Era obvio que el animal no iba a llegar hasta el corro por su propio pie, así que aprovechando el sistema de seguridad adicional que se instaló en el 2024, que cierra con barreras abatibles la plaza, al no poder llevar al toro hasta el cajón, han llevado el cajón hasta el toro.
Ha hecho falta paciencia y la operación no ha estado exenta de riesgos, porque hasta el astado que parece más desvalido entraña un peligro innegable si pretende defenderse, pero no se han producido percances. Ha acabado encerrado y ha podido lanzarse el cohete que anuncia que el acto taurino se ha completado.
Programa a medio gas
La población encara unos días con una programación adaptada a la realidad que diferencia las patronales de agosto de las de octubre: los escolares y estudiantes tienen clase y la mayor parte de la gente no tiene vacaciones. Hasta el miércoles, no hay orquestas ni discomóviles. El único acto nocturno, hasta la víspera del 9 d’Octubre, que incluirá un tributo a Melendi, será la Nit d’Albaes de hoy.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas