El Pregó llena Orpesa de emoción y marca el arranque festivo a lo grande

Orpesa vivió ayer uno de los días más multitudinarios y vibrantes de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paciencia. El Pregó, el acto más esperado de la jornada, llenó las calles de música, color y emoción, con la participación de collas locales, asociaciones y representantes de los municipios.

Miles de personas

Miles de personas siguieron el desfile a lo largo del recorrido en una tarde de ambiente festivo y hermandad. El pregonero fue Luís Peris, que repitió en el cargo tras haberlo sido en varias ediciones anteriores, y volvió a ganarse el cariño del público con su entusiasmo y su compromiso con las tradiciones de la población.

El Pregó volvió a llenar las calles de Orpesa de música, color y ambiente festivo en uno de los actos más multitudinarios de estas fiestas de octubre. / Mediterráneo

La jornada comenzó con actividades matinales que aportaron variedad a la programación, como la exhibición de furgonetas camperizadas Vitos abiertas, en la playa de la Concha, una de las novedades de este año, que despertó la curiosidad de numerosos visitantes. Ya por la tarde, el septenario en la parroquia San Jaime precedió a una noche de espectáculos con el musical Mágicos 80, que llenó por completo el recinto multiusos y arrancó grandes ovaciones.

Cómo siguen las fiestas

Las fiestas continuarán este domingo por la mañana con la misa solemne en honor a la patrona (11.30), en la que la Virgen de la Paciencia será proclamada alcaldesa perpetua de Orpesa, un acto histórico cargado de emoción. Ya por la tarde (18.00) tendrá lugar la procesión y ofrenda de flores, que recorrerá las calles del casco antiguo.

Y el lunes llegará una de las jornadas más populares del calendario festivo, el Día de las Paellas, que reunirá a peñas y vecinos en la plaza España para disfrutar de la comida más multitudinaria del año.

Y el martes arrancarán los actos taurinos, con exhibiciones de toros y vaquillas en el Ravalet, además de toro embolado por la noche, torneo de pádel y concurso de pesca, que marcarán el inicio de una intensa semana festiva.