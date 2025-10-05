El pulpo como relajante de la tensión política en Benicarló

Enmarcado dentro de la Fiesta del Pulpo a Caduf y Pescado de lonja, este sábado se celebró en Benicarló el II Mercado Gastronómico al aire libre en la plaza de la Constitución.

Repitiendo el formato del 2024, inspirado en la Festa de la Carxofa, la ciudad reunió a distintos bares, cafeterías y restaurantes en un mismo espacio. Un total de 18 establecimientos se dieron cita ayer en el corazón de Benicarló, donde ofrecieron sus raciones de platos elaborados con pulpo, pescados y mariscos en un ambiente festivo en el que no faltó la música en directo ni la gastronomía marinera.

El peculiar y sabroso evento fue más allá de lo meramente gastronómico. Y es que, en cierta manera, sirvió para relajar la tensión política que vive el municipio en los últimos días, tras la crisis en el ejecutivo local y la explosión del pacto de gobierno entre el PP y la formación local Benigazlum.

Autoridades durante su visita a la muestra en la localidad. / Alba Boix

De esta manera, tras los hechos acontecidos esta semana entre ambos antiguos socios de gobierno, llegó el momento de coincidir. A la inauguración asistió el exconcejal de Deportes, Enrique Besalduch, militante de Benigazlum-Tot per Benicarló, partido que anunció el viernes la expulsión de sus filas de los concejales Inma Calvet y Carlos Delshorts, a quienes califica de «tránsfugas». Besalduch estuvo presente durante los primeros instantes del acto, aunque no acompañó a la comitiva en el paseíllo inaugural.

Durante los últimos días, pasado, presente y futuro del ejecutivo local liderado por el alcalde, Juanma Cerdá, ha estado a la orden del día. De hecho, se ha especulado mucho sobre ese futuro a corto plazo con referencias a nuevos pactos y conversaciones, básicamente con Vox. Sin embargo, desde esta formación aseguraron al periódico Mediterráneo que «no va a haber pacto alguno con el Partido Popular».

Manjares y presencias

Las diferentes elaboraciones con el pulpo como protagonista satisficieron a los paladares más exigentes, que disfrutaron de un evento al que no faltaron, entre otros, el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, y representantes de la asociación de restauradores y de la cofradía de pescadores.