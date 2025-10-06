Todo listo para el concierto de Manuel Turizo en Onda: horarios, entradas y sorpresas del '201 Tour'

El Recinto Multiusos de Onda se prepara para recibir este miércoles 8 de octubre, víspera de festivo autonómico, a Manuel Turizo, una de las grandes estrellas de la música urbana latina. El concierto, incluido en su gira internacional 201 Tour, promete ser una experiencia sensorial única y ya se anuncia como el «Concierto del Año» en la provincia de Castellón.

A partir de las 19.00 horas se abrirán las puertas del recinto, y desde las 19.30 el público podrá disfrutar de la sesión de los DJs Elias Posh y Adry Bass, que calentarán el ambiente antes del plato fuerte de la noche.

El escenario, un apartamento musical

El artista colombiano llega a Onda tras una gira triunfal por Estados Unidos y Latinoamérica, con un espectáculo que va más allá del formato habitual de concierto. Inspirado en el Apartamento 201, el lugar donde nació su último disco, Turizo convierte el escenario en una especie de escenografía cinematográfica: habitaciones, bailarines, músicos en directo y efectos especiales envuelven una narrativa visual cargada de sensualidad y ritmo.

201 Tour ha agotado localidades en prácticamente todas sus paradas internacionales, y el concierto de Onda no será una excepción: apenas quedan unas 100 entradas disponibles aquí.

Onda, parada clave en la gira española

La cita en Onda, como ya avanzó Mediterráneo, será el cuarto concierto de su gira por España, que recorre 14 ciudades y consolida a la localidad castellonense como un punto destacado en el circuito de los grandes directos internacionales. Desde la organización, el CEO de la promotora MAKE IT, Juan Carlos Vidal, ha destacado que «este concierto demuestra que Onda tiene músculo y está preparada para acoger directos de primer nivel internacional».

El evento refuerza, además, el papel de la provincia como destino musical y turístico. Este año, la provincia, y más concretamente la capital de la Plana, ha recibido a artistas internacionales como Il Divo, Tom Jones y Camilo gracias al SOM Festival, y la llegada de Turizo amplía esa proyección cultural y mediática.

Una voz imprescindible del pop latino actual

Con solo 24 años, Manuel Turizo se ha consolidado como una de las voces más potentes del pop y la música urbana latinoamericana. Éxitos globales como La Bachata, Qué haces, Vagabundo o El Merengue, junto a colaboraciones con Sebastián Yatra, Ozuna, Shakira, Becky G o Alejandro Sanz, lo han situado en la primera línea del panorama internacional.

Su música mezcla romanticismo y ritmo con una identidad inconfundible, y su conexión con el público promete convertir la noche del 8 de octubre en un momento inolvidable para los miles de fans que llenarán el recinto.