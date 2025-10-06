La devoción en rosa y blanco tiñe las calles de Vila-real en honor a la Virgen del Rosario

Como cada año por estas fechas, las calles de Vila-real vuelven a teñirse con los colores blanco y rosa, identificativos de la Asociación de Hijas de María del Rosario que, desde hace unos días, celebra sus festejos anuales con numerosos actos, en su mayoría religiosos.

Y, precisamente ayer, las rosarieras vivieron a lo grande la fiesta principal de la entidad, conocida popularmente como la Festa de les Fadrines, en honor a la Virgen del Rosario, que ya luce en su peana en la iglesia arciprestal.

El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, fue el encargado de oficiar y presidir la eucaristía de la mañana, en la que como de costumbre se interpretó la Missa del Roser, del maestro Lluís Romeu, a cuatro voces y pueblo, con acompañamiento de órgano y bajo la dirección de Juanjo Peláez.

Galería de fotos: Las imágenes de la Festa de les fadrines de la Asociación de Hijas de María del Rosario de Vila-real /

Pero fue por la tarde, tras el rezo del rosario y la exposición del Santísimo, que arrancó a las 19.00 horas, cuando la imagen de la Mare de Déu del Rosari fue el centro de atención en la tradicional procesión que, tras salir desde el primer templo local, recorrió las calles del centro de la ciudad.

Miles de rosarieras

En cualquier caso, la entidad que reúne a más de 6.000 mujeres rosarieras continúa la programación de sus festejos anuales con un buen número de citas con marcado carácter religioso, a las que se pondrá fin el lunes 13 de octubre con el retorno de la patrona a la sede social Mossén Gil.

Entre las actividades más destacadas de la programación está el certamen literario y la entrega de premios del mismo, que tendrá lugar hoy a las 22.00 horas en el salón de actos de Caixa Rural.

Y mañana, con ocasión de la fiesta litúrgica del Rosario, a las 18.30 horas se celebrará la ofrenda de flores a la Virgen que, además, tiene un carácter solidario con la entrega voluntaria de alimentos.