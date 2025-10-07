¿Ver a Pitingo gratis? En Castelló será posible este otoño

El otoño en Castelló se estrenará con ritmo y raíces. Este mes de octubre, el Parque Ribalta volverá a transformarse en un gran escenario al aire libre con una nueva edición del Festival Origen Castelló, una cita que une música, patrimonio y cultura en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La jornada, de entrada libre, reunirá cuatro actuaciones y tendrá como gran atractivo al cantaor Pitingo, referente de la fusión entre flamenco, soul y pop.

Cultura y turismo en un mismo compás

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, y el portavoz del festival, Salvador Ferrando, han presentado los detalles de un evento que, en palabras de la edil, «es una manera de dar la bienvenida al otoño con una oferta de calidad que combina música, patrimonio y experiencia». Miralles ha subrayado que «la cultura, cuando se vive en entornos tan emblemáticos como el Parque Ribalta, es también una herramienta de promoción turística, capaz de atraer visitantes y reforzar el orgullo de pertenencia».

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado junto a Salvador Ferrando, portavoz del Festival Origen. / MEDITERRÁNEO

La responsable municipal ha destacado que el festival «forma parte del esfuerzo por consolidar una oferta turística estable y desestacionalizada, con propuestas que nacen del talento local, integran nuestro patrimonio y proyectan la imagen de una Castelló viva, dinámica y acogedora».

Por su parte, Ferrando ha recordado que el espíritu de Origen pasa por «revalorizar los espacios urbanos y proyectar una imagen de Castellón que combina hospitalidad, tradición y modernidad». En ese sentido, ha agradecido el impulso del Ayuntamiento y la implicación de Miralles, que «ha permitido consolidar un festival que ya es una referencia dentro de la oferta cultural y patrimonial de la ciudad».

Programación

La programación de esta edición, que se celebrará el 18 de octubre, apuesta por la diversidad de estilos y la conexión con el entorno. La Compañía Aida Lara abrirá la jornada a las 18.00 horas con un espectáculo de danza y flamenco contemporáneo. Media hora después, a las 18.30, será el turno de Kasparov, banda castellonense que aportará energía y frescura a la tarde.

A las 20.00 horas, el escenario se rendirá a la voz y el carisma de Pitingo, que ofrecerá su inconfundible fusión de flamenco con ritmos soul y pop. El cantautor Patxi Ojana cerrará la velada a las 21.30 horas, con su estilo íntimo y cálido como broche final de un evento pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Un festival con identidad

Organizado por Somni i Temps, el certamen continúa creciendo edición tras edición. Más allá de su programación musical, el evento reivindica el Parque Ribalta como un espacio de encuentro, celebración y redescubrimiento del patrimonio local.

La entrada es gratuita y toda la información sobre horarios y artistas está disponible en la web oficial del festival.