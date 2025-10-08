El circo del futuro ya está aquí: Raluy Legacy trae a Vinaròs su impactante show 'Cyborg'

Tras dos años de ausencia, el Circo Raluy Legacy vuelve a Vinaròs con una propuesta que está revolucionando el panorama escénico internacional. Su nueva producción, Cyborg, aterriza en la plaza de toros de la localidad del 16 al 26 de octubre para ofrecer un viaje sensorial que une pasado, presente y futuro. Un show «brillante, rotundo e innovador» que, en palabras de sus codirectoras Louisa y Kerry Raluy, «pone a prueba los límites humanos».

Un espectáculo futurista con alma humana

Cyborg no es un espectáculo más. Es una experiencia inmersiva que combina tecnología, arte y riesgo en una narrativa donde conviven personajes magnéticos, casi robóticos, atrevidos y misteriosos. «Más que un espectáculo, es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de criaturas irreales, máquinas que rugen y equilibrios imposibles, con mucho humor», explica Louisa Raluy.

Más que un espectáculo, 'Cyborg' es una experiencia sensorial repleta de personajes singulares. / MEDITERRÁNEO

El público podrá disfrutar de números de alto voltaje y una puesta en escena «arriesgada, revolucionaria y atrevida», con coreografías brillantes y un vestuario impactante, según adelanta Kerry Raluy. En total, más de 350.000 espectadores ya han visto este espectáculo en los primeros meses de su gira.

Grandes nombres del circo sobre la pista

El elenco de Cyborg combina tradición familiar y talento internacional. Entre los números más esperados destacan El Globo de la Muerte, protagonizado por los Segura, una de las actuaciones más espectaculares del circo contemporáneo.

También regresan Niedziela y Emily Raluy, las hermanas que deslumbran con su número de patines acrobáticos, renovado tras tres años fuera de los escenarios. La lista de artistas incluye, además, a Dimitri, maestro de ceremonias con su habitual humor excéntrico; el dúo Bigotes y Pietro, encargados de provocar las carcajadas; y los internacionales Legión Malambo, que llegan por primera vez a España para demostrar su destreza y resistencia física.

El espectáculo se completa con The Blue Angels, especialistas en acrobacia aérea, y Sophelia, una artista hipnótica que aporta una nota de misterio y sensualidad a la función.

Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas

El regreso a Vinaròs coincide con un importante reconocimiento: el Circo Raluy Legacy ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, distinción que se entregará el próximo 15 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Este premio reconoce su trayectoria profesional y su contribución al engrandecimiento de las artes escénicas en nuestro país.

Vinaròs podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en sus primeros meses de gira. / MEDITERRÁNEO

«El legado continúa»

El Circo Raluy Legacy sigue siendo una referencia en la escena circense europea por su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. En CYBORG, esa mezcla entre tradición y vanguardia, nostalgia y futuro, alcanza su máxima expresión.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial www.circoraluy.com y en la taquilla del circo.